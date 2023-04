Corona in München, Bayern & Deutschland: 7-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI - letzte Maskenpflicht fällt

Von: Marco Litzlbauer

Laut offizieller Zahlen sinkt die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland weiter. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Corona in München & Bayern: Aktuellen Inzidenz sinkt deutlich - weitere Corona-Beschränkungen und Regelungen entfallen

München - Die Corona-Inzidenz sinkt laut Robert-Koch-Institut weiter. Für München wird am Sonntag, 2. April, ein Wert von 21,0 für die Landeshauptstadt angegeben. Am Freitag hatte dieser Wert noch 24,9 betragen, am Sonntag vor einer Woche 35,6.

Inzidenz am Sonntag, 2. April: Werte fallen laut RKI in München, Bayern und Deutschland deutlich

Im Landkreis München wird der Wert aktuell mit 16,9 angegeben. Auch hier ist der Wert im Vergleich zur Vorwoche (21,2) deutlich gesunken.

Hinweis

Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung). Deshalb geben wir bei Hallo München auch stets die Vergleichszahlen der Vorwoche an.

In Bayern wird die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag, 2. April, mit 22,8 angegeben. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 32,6. Auch bundesweit bestätigt sich dieser Trend: Aktuelle Inzidenz: 25,5. Inzidenz der Vorwoche: 36,4.

Corona in München, Bayern und Deutschland: Maskenpflicht fällt auch im Gesundheitswesen

Passend zu diesen sinkenden Zahlen laufen zu Ostern die letzten staatlichen Schutzvorgaben im Kampf gegen die Pandemie in Deutschland vorerst aus. Nach mehreren bereits erfolgten Lockerungsschritten laufen am Freitag, 7. April, die letzten bundesweiten Maskenpflichten im Gesundheitswesen aus.

Eine andere Regelung ist bereits am Samstag, 1. April, ausgelaufen: Patienten müssen seitdem wieder in die Praxis gehen, wenn sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung brauchen. Die Möglichkeit, sich per Telefon krankschreiben zu lassen - die es seit März 2020 fast durchgehend gegeben hatte, um unnötige Kontakte und Corona-Infektionen zu vermeiden, gibt es nicht mehr.

Corona in München: Auch Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivbetten sinkt

Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der in München belegten Intensivbetten liegt laut Divi-Intensivregister am Sonntag, 2. April, bei 6,58 Prozent (Stand: 9.18 Uhr). Auch dieser Wert ist im Vergleich zur Vorwoche (7,31 Prozent) leicht gefallen. In absoluten Zahlen handelt es sich dabei um 29 Fälle (Vorwoche: 32).

Allerdings: Insgesamt betrachtet sind nur 30 der insgesamt 441 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Landeshauptstadt aktuell frei (Stand: 10.18 Uhr). Das sind nur 6,8 Prozent. Immerhin: Im Vergleich zur Vorwoche (5,48 Prozent) hat sich aber auch dieser Wert leicht verbessert.

Das Vorkommen eines freien Bettenanteils von nur 15 % ist regional in einzelnen Intensivbereichen zu bestimmten Zeitpunkten nichts Ungewöhnliches. Problematisch wird jedoch ein freier Bettenanteil von unter 15 % oder sogar unter 10%. Insbesondere wenn dies in mehreren Regionen und Häusern gehäuft und über längere Zeiträume auftritt.

