Corona in München und Bayern am Mittwoch ‒ Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch im Überblick. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Corona am Mittwoch: Die Inzidenz in München und Bayern sowie die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken und die Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland.

Die Corona-Inzidenz in München steigt auch am Mittwoch weiter an. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet, liegt der Wert aktuell bei 183,6. Damit ist er im Vergleich zum Vortag um 7,9 Punkte angestiegen. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 174,1 betragen.

In den Kliniken der bayerischen Landeshauptstadt werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 24 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit gelegen diese Fälle 5,41 Prozent (Vortag: 4,28 Prozent) der Intensivbetten.

Corona am Mittwoch - Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern

Auch in Bayern steigt die Corona-Inzidenz am Mittwoch weiter an. Nach RKI-Angaben liegt der Wert aktuell bei 251,4 (Vortag: 233,1; Vorwoche: 207,7).

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die Arbeitswoche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag

Für Bayern meldet das LGL am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 4,4 (Vortag: 3,9).

In den Kliniken im Freistaat werden 128 Covid-Patienten (4,23 Prozent der Intensivpatienten) auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3029 Intensivbetten sind noch 408 nicht belegt. In München sind noch 33 Betten frei.

RKI: Die Corona-Inzidenz in Deutschland am Mittwoch - Die Neuinfektionen und Todesfälle

Auch in Deutschland steigt die Corona-Inzidenz am Mittwoch weiter an - auf 236,2.

Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI einen Wert von 229,9, vor einer Woche 217,2 und vor einem Monat 326,2,

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 51 299 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 46 495) und 109 Todesfälle (Vorwoche: 120) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

