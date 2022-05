Corona in München und Bayern: Neuinfektionen, Inzidenz und Intensivbetten am Sonntag

Von: Andreas Schwarzbauer

6,18 Prozent der Intensivbetten sind in München mit Corona-Patienten belegt © Sina Schuldt/dpa

Diese Zahlen meldet das RKI am Sonntag für München und Bayern.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Sonntag gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen 7-Tage-Wert von 501,0. Am Freitag lag der Wert noch bei 554,4. Neuinfektionen und Todesfälle wurden keine gemeldet.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Sonntag ebenfalls niedriger und beträgt 576,1 (Vortag: 642,3). Der Freistaat hat damit den vierthöchsten Wert aller Bundesländer. Nur Schleswig-Holstein (791), Niedersachsen (711) und Bremen (649) stehen noch schlechter da.

Die Corona-Inzidenz am Sonntag - Die Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland

Auch in Deutschland sinkt die Corona-Inzidenz. Das RKI meldet am Sonntag einen aktuellen 7-Tage-Wert von 514,0 (Freitag: 553,2).

Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Freitag

In Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 10.18 Uhr) 193 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. 72 von ihnen müssen invasiv beatmet werden. In den Kliniken im Freistaat sind von insgesamt 3051 Intensivbetten noch 473, also 15,5 Prozent, frei.

In den Kliniken in München werden 27 Corona-Patienten behandelt, davon sind 11 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Von den 437 Intensivbetten sind noch 40, also 9,15 Prozent, frei.

