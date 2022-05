Corona in München & Bayern: die aktuelle Inzidenz und Intensivbettenbelegung am Sonntag

Von: Marco Litzlbauer

Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Sonntag, 22. Mai. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Die 7-Tage-Inzidenz und Intensivbettenauslastung für München und Bayern am Sonntag, 22. Mai: Die aktuellen Corona-Zahlen übersichtlich zusammengefasst...

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag, 22. Mai, mit 322,4 angegeben. In München liegt sie sogar unter dem Bundesschnitt. Für die Stadt wird sie am Sonntag mit 307,1. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 375,1.

Für den Landkreis München wird die Inzidenz am Sonntag, 22. Mai, mit 365,2 angegeben.

Corona in München & Bayern: Wert der 7-Tage-Inzidenz auch im Freistaat gesunken

Im Freistaat liegt die 7-Tage-Inzidenz leicht über dem Bundesdurchschnitt. Sie wird am Sonntag mit 344,6 angegeben. Sie ist im Vergleich zum Freitag aber deutlich gesunken (405,4).

Vier Bundesländer (Bremen, Hessen, Niedersachsen, und Schleswig-Holstein - negativer Spitzenreiter mit 505,7) weisen höhere Inzidenzen auf.

Corona in München: freie Intensivbetten in München & Bayern sowie Anteil der Corona-Patienten

Der Anteil der Covid-Patienten auf bayerischen Intensivbetten beträgt laut Intensivregister mittlerweile nur noch 4,28 Prozent. Bayernweit sind 15,5 Prozent der Intensivbetten frei.

In München beträgt der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivbetten 4,57 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 20 Patienten. Vor einem Monat waren beide Werte noch etwas mehr als doppelt so hoch.

6,16 Prozent der Münchner Intensivbetten sind aktuell frei (Stand: 9.18 Uhr). In absoluten Zahlen sind das 27 Betten.

