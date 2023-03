Ende nach 70 Jahren: Nächstes Traditionsgeschäft in Münchens Innenstadt muss dichtmachen

Von: Kristina Beck

Teilen

Ein traditionsreiches Textilunternehmen in München schließt bald seine Tore. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Ladensterben reißt in München nicht ab. Nun folgt das nächste Traditionsgeschäft in der Innenstadt, das nach 70 Jahren schließen muss.

München /Altstadt ‒ Leere Geschäfte auf der einen Seite, Stellengesuche in den Schaufenstern auf der andren: Die Folgen der Corona-Pandemie sind in der Innenstadt Münchens durchaus zu spüren. Nun muss das nächste Traditionsunternehmen schließen, und das nach 70 Jahren und inzwischen in zweiter Generation geführt: der Jeans-Fachhandel in der Innenstadt „Jeans Kaltenbach“.

Innenstadt dünnt sich aus: Warum in München das nächste Traditionsunternehmen schließen muss

Als Gründe werden vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie angeführt, die den Facheinzelhandel auch heute noch im Griff hätten. „Kaufverhalten der Kunden hat sich in dieser Zeit verändert. Hinzu kommen die teils drastisch steigenden Energiepreise, der Ukraine Krieg, die Inflation sowie der Onlinehandel“, wird in der Mitteilung von Jeans Kaltenbach ergänzt.

Jeans Kaltenbach schließt nach 70 in der Innenstadt von München. © Jeans Kaltenbach

Der Jeans-Spezialist wurde 1953 in der Damenstiftstraße von Adolf Kaltenbach gegründet, wo in den 1960er-Jahren nach eigenen Angaben die ersten Levi‘s Jeans in München verkauft wurden.

+++ Tausende Läden in Bayern haben in den vergangenen drei Jahren coronabedingt dichtgemacht. Ist die Phase der Geschäftsschließungen bald vorüber? +++

Vor der finalen Geschäftsaufgabe ist ein Totalräumungsverkauf geplant, der am Donnerstag, 23. März, startet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.