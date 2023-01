Corona in München, Bayern und Deutschland: Aktuelle Inzidenz und Intensivbetten-Belegung

Von: Benedikt Strobach

Die Corona-Inzidenz in München ist am Wochenende leicht gestiegen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Corona-Inzidenz für München, Bayern und Deutschland steigt am Wochenende leicht an. Die Zahl der belegten Intensivbetten in der Stadt bleibt hoch.

München ‒ Die Corona-Inzidenz für München ist über das Wochenende minimal angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für die bayerische Landeshauptstadt am Sonntag einen Wert von 62,8. Damit steigt die Inzidenz um 0,2 im Vergleich zu Freitag (62,6). Vergangenen Sonntag hatte der Wert noch bei 57,5 gelegen.

Corona in München, Bayern und Deutschland: Inzidenz steigt über das Wochenende minimal an

Ähnlich verhält es sich bei den Werten für den Freistaat Bayern. Hier meldet das RKI am heutigen Sonntag eine Inzidenz von 79,6. Am Freitag hatte diese noch 79,1 und vergangene Woche 64,8 betragen. Auch bundesweit gibt sich ein ähnliches Bild: Die heutige Inzidenz beträgt 79,1 und ist damit minimal höher als Freitag (78,5) und im Wochenvergleich (22. Januar: 69,0) stärker angestiegen.

Diese Werte sind jedoch weiterhin mit Vorsicht zu interpretieren. „Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung)“, meldet das RKI auf der Website des Covid-19-Dashboards.

Corona in München am Wochenende: Inzidenz steigt nur minimal ‒ Intensivbetten sind jedoch weiter stark belegt

Laut Divi-Intensivregister sind derzeit (Stand: 29. Januar, 10.18 Uhr) 26 der 433 verfügbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Das entspricht sechs Prozent des Gesamtanteils. Neun dieser Patienten werden invasiv beatmet. Insgesamt sind in der Stadt 408 Betten belegt, also nur noch 25 (5,77 Prozent) frei. Dieser Wert ist laut Divi kritisch zu sehen: Es müssen mindestens zehn Prozent der Betten frei sein, um akute Notfälle (etwa Schlaganfall oder Herzinfarkt) gut behandeln zu können.

Im Freistaat ist die Lage hingegen etwas entspannter. 123 der 3074 verfügbaren Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt (vier Prozent des Gesamtanteils). Davon werden 35 invasiv beatmet. Bayernweit sind noch 395 Betten frei (12,85 Prozent).

