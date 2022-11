Corona in München, Bayern und Deutschland: Die Inzidenz- und Intensivbetten-Zahlen am Freitag

Werte des RKI und DIVI-Intensivregisters

+ © dpa/Karl-Josef Hildenbrand Die Corona-Inzidenz in München sinkt auch zum Wochenende weiter. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benedikt Strobach schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Corona-Inzidenz sinkt laut RKI für München, Bayern und Deutschland auch zum Wochenende. Die Intensivbetten-Auslastung ist weiterhin hoch.

Die Corona-Inzidenz in München ist auch am Freitag weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet einen aktuellen Wert von 118,7 für die bayerische Landeshauptstadt. Auch für den Freistaat Bayern ist der Wert gesunken. Hier liegt er am Freitag bei 207,4. Deutschlandweit gibt das RKI eine Inzidenz von 290,1 an. Dieser Wert ist wiederum gestiegen.

Corona in München, Bayern und Deutschland: die aktuellen Zahlen zu Inzidenz und Krankenhaus-Auslastung

Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte das RKI für München noch eine Inzidenz von 125,9 gemeldet. Am Freitag vor einer Woche lag der Wert bei 226,1. Ein ähnliches Bild beobachtet man für den Freistaat Bayern (Mittwoch: 216,0; letzten Freitag: 389,9).

Diese Werte sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI. Daher fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Wochenende und zum Start in die neue Woche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Auch das RKI schreibt auf seiner Fallzahlen-Website, dass mehrere Bundesländer die Infektionszahlen an Wochenenden nicht mehr übermitteln. Zu bedenken ist zudem, dass Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle ausgehen ‒ vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen.

Die Corona-Zahlen für Deutschland sind also ebenfalls mit Vorsicht zu betrachten. Hier ist im Vergleich zu Mittwoch (Inzidenz von 279,1) zwar ein geringer Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Vergangenen Freitag lag der Wert hingegen aber bei 464,1.

Corona in München und Bayern: Krankenhaus-Auslastung weiter extrem hoch - viele Intensivbetten belegt

Kritisch zu sehen ist in München derzeit die Anzahl freier Intensivbetten. Diese ist laut Divi-Intensivregister ab unter 15 Prozent problematisch. Schlimmer wird es bei unter zehn Prozent: DIeser Anteil an Betten muss mindestens frei sein, um akute Notfälle (etwa Schlaganfall oder Herzinfarkt) gut behandeln zu können.

Derzeit sind in der bayerischen Landeshauptstadt 25 der insgesamt 429 Intensivbetten frei. Das entspricht einem Anteil von 5,83 Prozent. 37 der Betten sind derzeit von Corona-Erkrankten belegt. Das entspricht einem Anteil von 8,62 Prozent. Davon werden 14 Personen invasiv beamtet. Im Vergleich zu Mittwoch nimmt also zwar die Anzahl Covid-Patienten auf den Intensivstationen sowie deren Anteil in Intensivbetten ab. Die Zahl freier Betten ist jedoch geringer.

Bayernweit ist die Lage auf den Intensivstationen weiterhin etwas entspannter. Von insgesamt 3028 Betten sind 388, also 12,81 Prozent, frei. Der Anteil an Corona-Patienten beträgt im Freistaat 6,94 Prozent. Das entspricht 210 belegten Betten. 76 der Covid-Patienten werden invasiv behandelt. Auch hier gilt: weniger Corona-Fälle in Intensivbetten, aber auch weniger freie Betten insgesamt als am Mittwoch.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.