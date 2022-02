Die Corona-Zahlen in München am Donnerstag ‒ Inzidenz, Impfungen und Patienten auf den Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die aktuellen Corona-Zahlen in München am Donnerstag: Die Lage in den Kliniken, die 7-Tage-Inzidenz und die Quote der bisherigen Impfungen im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Donnerstag erneut gefallen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen 7-Tage-Wert von 1447,9 (Vortag 1471,5). In der bayerischen Landeshauptstadt wurden innerhalb eines Tages 4.693 neue Corona-Infektionen und 13 Todesfälle gemeldet.

In München wurde bisher 2.778.551 Corona-Impfungen durchgeführt (1.076.316 Erst- und 1.045.081 Zweitimpfungen sowie 657.154 Drittimpfungen). Impfungen durch Betriebsärzte wurden bislang nicht erfasst. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, bei den Erstimpfungen bei 72,3 %, bei den Zweitimpfungen bei 70,2 % und bei den Drittimpfungen („Booster-Impfung“) bei 44,2 %.

Laut Divi-Intensivregister (Stand 16.15 Uhr) werden auf den Intensivstationen der Kliniken 73 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, davon sind 40 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Von insgesamt 471 Intensivbetten sind noch 21 frei.

Seit Donnerstag greifen in Bayern neue Corona-Regeln. Die aktuellen Lockerungen im Überblick.

