Corona in München: Inzidenz steigt, Intensivbetten weiter stark belegt - die aktuellen Zahlen für Donnerstag

Von: Marco Litzlbauer

Corona-Inzidenz: Die 7-Tage-Inzidenz steigt in Stadt und Landkreis München an. Die Zahl der freien Intensivbetten sinkt unter drei Prozent.

Die 7-Tage-Inzidenz für München wird am Donnerstag, 31. März, mit 1923,7 angegeben. Damit ist sie erneut gestiegen (am Mittwoch lag sie noch bei 1899,5). Die Inzidenz für den Landkreis München gibt das RKI mit 937,1 an - trotz Anstieg immernoch deutlich niedriger.

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 1625,1 und weist weiterhin eine leicht sinkende Tendenz auf.

Bayernweit gibt das RKI die Inzidenz mit 2042,1 an. Hier setzt sich anders als in München der Trend der sinkenden Inzidenz fort. Dennoch: Der Freistaat ist hinter dem Saarland mittlerweile das Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz.

7-Tage-Inzidenz am Donnerstag: Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt

Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten dem RKI 53 600 neue Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 48 auf insgesamt 22 549 seit Beginn der Pandemie.

Die höchsten Inzidenzwerte in Bayern meldeten Kommunen in Oberfranken. An der Spitze rangiert weiter der Landkreis Bamberg mit 3322,1. Dahinter liegen die Landkreise Kulmbach (3011,4) und Lichtenfels (2978,0).

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher. Gründe sind laut eines dpa-Berichts die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

Corona in München: So ist die Lage in den Kliniken am Donnerstag

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 13.18 Uhr) 406 Corona-Patienten behandelt - zwei mehr als am Vortag. Von insgesamt 3064 Intensivbetten sind noch 353 frei. Das entspricht 11,5 Prozent.

Update: Was sich ab April an Münchner Corona-Impfzentren ändert

Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 13,25 Prozent.

Corona in München: Nur noch 2,7 Prozent der Intensivbetten sind frei

In den Kliniken in München sind nur noch 12 Intensivbetten frei. Am Vortag waren es immerhin noch 20. Das sind 2,68 Prozent und somit im bundesweiten Vergleich ein sehr, sehr niedriger Wert.

Auf den Intensivstationen werden 62 Corona-Patienten behandelt, davon sind 29 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Beide Zahlen sind im Vergleich zum Vortag stabil geblieben. Auffallend ist, dass die Zahl der freien Betten in München nicht nur deutlich niedriger ist als im Bundesschnitt, sondern auch in den vergangenen Tagen weiter abgenommen hat.

