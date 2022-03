Corona-Inzidenz in München steigt weiter - neuer Rekordwert in Bayern gemessen

Von: Benedikt Strobach

Die Corona-Inzidenz ist in München weiter angestiegen. Experten vermuten jedoch, dass der wahre Wert noch höher ist. © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz ist in München über das Wochenende weiter gestiegen. Für Bayern wurde ein neuer Höchstwert vermeldet. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Am Freitag lag der Wert noch bei 1314,4. Über das Wochenende ist die Corona-Inzidenz für München laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 1.486,9 angestiegen. Für den Freistaat Bayern wurde sogar ein neuer Rekord gemessen: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag mit 1938,7 an. Am Samstag waren es 1876,3 gewesen. Der bisherige Höchststand war am 9. Februar mit 1840,4 angegeben worden.

Seit Montag steigt der für Corona maßgebende Wert in Bayern wieder an. Der Infektiologe Clemens Wendtner von der München Klinik in Schwabing hatte im Februar mit Blick auf die damals rückläufigen Zahlen vor dieser Entwicklung gewarnt.

Insgesamt 12,6 Prozent der Intensivbetten im Freistaat waren am Sonntag mit Corona-Erkrankten belegt. Der prozentuale Anteil freier Betten beläuft sich laut Divi-Intensivregister auf 13,12 Prozent. In konkreten Zahlen bedeutet das: Von 3079 Betten sind 2675 belegt. Insgesamt werden 388 Personen aufgrund ihrer Corona-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt, davon 163 Invasiv.

Spitzenreiter im deutschlandweiten Vergleich ist bei der Intensivbetten-Auslastung aber der Stadtstaat Bremen mit nur 6,59 Prozent freier Betten. Den höchsten Anteil an Corona-Patienten verzeichnet hingegen Mecklenburg-Vorpommern mit 15,9 Prozent. Die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland beträgt laut RKI 1526,8.

