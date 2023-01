Drei Jahre Corona in München: Inzidenz, Todesfälle und Covid-Infektionen ‒ Die aktuellen Zahlen im Überblick

Von: Jonas Hönle

Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Patienten in der München Klinik Schwabing eingeliefert. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Patient in München behandelt. Die aktuelle Inzidenz in Bayern und Deutschland sowie Todesfälle und Infektionen.

München ‒ Heute vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland offiziell bestätigt. Am Abend des Abend des 27. Januar 2020 kam der bundesweit erste Covid-19-Patient in der München Klinik Schwabing an.

Der Mann, der beim Autozulieferer Webasto in Stockdorf arbeitete, hatte sich bei einer Kollegin aus Wuhan angesteckt.

Mehrere Wochen wurden neun Patienten des sogenannten „Webasto-Clusters“ vom Team der Schwabinger Infektiologie um Chefarzt Prof. Clemens Wendtner versorgt.

Drei Jahre Corona in München - Die aktuelle Inzidenz und Zahlen der Covid-Infektionen und Todesfälle

Seitdem wurden in München 2.478 Corona-Todesfälle und 710.395 Covid-Infektionen vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt.

Auch wenn seit 2022 ein großer Teil „mit“ und nicht „wegen“ Corona hospitalisiert ist, bleibt ein hoher Aufwand in der Isolation und Versorgung, teilt die München Klinik mit.

Aktuell liegt die Inzidenz in München bei 62,6 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen.

In den Kliniken der bayerischen Landeshauptstadt werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.18 Uhr) 27 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 6,05 Prozent der Intensivbetten - 20 sind noch frei.

Corona-Inzidenz in Bayern und Deutschland am Freitag - Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Freitag leicht auf 79,1 gestiegen (Vortag: 74,7; Vorwoche: 66,1). Bisher wurden dem RKI 6.653.746 Covid-Infektionen und 28.031 Todesfälle gemeldet.

Auf den Intensivstationen der Kliniken werden aktuell 123 Covid-Patienten (3,94 Prozent der Intensivpatienten) behandelt. Von insgesamt 3122 Intensivbetten sind noch 343 nicht belegt.

Für Deutschland meldet das RKI eine aktuelle Corona-Inzidenz von 78,5 (Vortag: 74,4; Vorwoche: 72,6). Bisher wurde 165.314 Corona-Todesfälle und 37.728.155 Covid-Infektionen bestätigt.

Bundesweit liegen auf den Intensivstationen der Kliniken (Stand: 09.05 Uhr) 604 Covid-Patienten zu Behandlung. Von 20.989 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 18.559 belegt.

+++ „Plateau bei Atemwegserkrankungen erreicht“ ‒ trotzdem: Ärzte raten dazu, ihre Kindern impfen zu lassen. Aber auch für ältere Menschen gilt besondere Vorsicht +++

