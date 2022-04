Das Corona-Testzentrum der Stadt München zieht von der Theresienwiese in den Gasteig

Von: Jonas Hönle

Teilen

Arbeiter bauen auf der Theresienwiese ein großes Zelt auf. Das Zelt erweitert künftig die Corona-Teststation auf der Theresienwiese und soll diese wetterunabhängig machen. © Sven Hoppe/dpa

Das Corona-Testzentrum der Stadt München zieht von der Theresienwiese in die Räumen der ehemaligen Kinder- und Jugendbibliothek im Gasteig.

Update: 20. April 2022

Die Corona-Teststation der Stadt München zieht von der Theresienwiese in den Gasteig. In dem Gebäude ist mittlerweile auch schon das Impfzentrum untergebracht.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

+++ Die aktuellen Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland +++

Corona-Testzentrum zieht von der Theresienwiese in den Gasteig

Bis Donnerstag, den 21. April, können sich Münchner noch im Testzelt auf der Theresienwiese auf Corona testen lassen, am Freitag, 22. April, startet der Betrieb im Gasteig in den Räumen der ehemaligen Kinder- und Jugendbibliothek.

Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr.

Am Anmeldeverfahren und dem Testangebot (bis auf das Drive In-Angebot) ändert sich nichts. Die Terminbuchung erfolgt weiterhin über www.corona-testung.de.

----------------------------------------------------------------

Update: 28. April 2021

Das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese wird erweitert. Münchner*innen haben damit die Möglichkeit, entweder im bereits bestehenden Testzentrum einen kostenlosen PCR-Test oder ab dem 03. Mai in der neuen Station einen ebenfalls kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen.

Dort werden dann jeweils montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr bis zu 2.000 Schnelltests angeboten – jedoch nur nach vorheriger Anmeldung.

Bis das neu aufgebaute „Wiesn“-Zelt voll eingerichtet ist, finden 300 Tests pro Tag in einer provisorischen Station auf der Theresienwiese statt. Im Rahmen der sogenannten „Bürgertestungen“ kann jede Person einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen lassen.

Mit dieser neuen Station setzen wir die Teststrategie des Freistaats um, neben den vielen privaten auch ein kommunales Schnelltestzentrum vorzuhalten. Daneben verfügt München über Schnelltest-Stationen in rund 80 privaten Testzentren mit einer Kapazität von rund 43.500 Schnelltests pro Tag. Hinzu kommen noch 110 Apotheken, die vom Freistaat beauftragt wurden.

Weitere Corona-Teststationen in München und im Landkreis, die einen kostenlosen Schnelltest anbieten.

----------------------------------------

Update: 29. Januar 2021

Corona-Teststation auf der Theresienwiese - Test noch am selben Tag möglich

Um der Nachfrage nach kurzfristigen Corona-Tests in München nachzukommen, hat das Gesundheitsreferat jetzt die Online-Buchung für Testtermine auf der Theresienwiese umgestellt, so dass nun auch bereits für denselben Tag Termine gebucht werden können. Zuvor war eine Buchung nur ab dem Folgetag möglich.

Münchner*innen können sich hier nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 8 bis 17 Uhr testen lassen.

Die Getesteten können über eine eigens entwickelte Web-Anwendung den Bearbeitungsstatus ihrer Probe mitverfolgen und anschließend auch ihr Ergebnis dort abrufen.

----------------------------------------------

Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese - Stadt München erhöht Kapazität vor Weihnachten

Update: 16. Dezember 2020

Aufgrund der großen Nachfrage bei der Münchner Bevölkerung kurz vor Weihnachten hat das Gesundheitsreferat (RGU) reagiert und die Kapazitäten für die Corona-Tests auf der Theresienwiese ab Montag, 21. Dezember, erneut um 500 auf dann 2.500 Tests pro Tag von Montag bis Freitag erhöht.

Samstag und Sonntag werden weiterhin jeweils 600 Tests pro Tag angeboten. Somit können auf der Theresienwiese bis zu 13.700 Tests pro Woche durchgeführt werden.

Auch während der Feiertage können sich die Münchner*innen auf der Theresienwiese testen lassen: Vom 24. bis 26. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr, am 31. Dezember von 8 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 14 bis 20 Uhr.

An den übrigen Tagen bleibt es bei den regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 8 bis 17 Uhr.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek ruft dazu auf, das Angebot verantwortungsvoll zu nutzen, denn leider werden immer noch pro Woche teils mehr als 1.600 Testtermine nicht wahrgenommen.

„Bitte stornieren Sie einen vereinbarten Termin rechtzeitig, wenn Sie ihn nicht wahrnehmen können, damit er von einer anderen Person genutzt werden kann. Die Stornierung erfolgt ganz einfach über www.corona-testung.de“. Auf der Startseite muss nur der Button „Buchung stornieren“ gedrückt werden.

Die Tests auf der Theresienwiese sind ein Service der Stadt für die Münchner*innen mit Finanzierung durch den Freistaat Bayern im Rahmen der bayerischen Teststrategie.

-----------------------------------------------------------

Corona-Test in München - Testzentrum auf der Theresienwiese erhöht Kapazitäten

Update: 20. November 2020

Aufgrund der großen Nachfrage bei der Münchner Bevölkerung werden die Kapazitäten für die Corona-Tests auf der Theresienwiese ab Montag, 23. November, um 500 auf dann 2.000 Tests pro Tag von Montag bis Freitag erhöht.

Samstag und Sonntag werden weiterhin jeweils 600 Tests pro Tag angeboten. Somit können auf der Theresienwiese bis zu 11.200 Tests pro Woche durchgeführt werden.

Die Tests auf der Theresienwiese sind ein Service der Stadt für die Münchner*innen mit Finanzierung durch den Freistaat Bayern im Rahmen der bayerischen Teststrategie.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek ruft dazu auf, das Angebot verantwortungsvoll zu nutzen. „Bitte stornieren Sie einen vereinbarten Termin rechtzeitig, wenn Sie ihn nicht wahrnehmen können, damit er von einer anderen Person genutzt werden kann. Die Stornierung erfolgt ganz einfach über www.corona-testung.de“.

----------------------------------------------------

Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese in München bekommt ein Winterzelt

Update: 28. Oktober 2020

Die Landeshauptstadt München macht das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese winterfest. Dazu wurde ein großes, feststehendes „Wiesn-Zelt“ aufgebaut, das sowohl die Testpersonen als auch das medizinische Personal vor Kälte, Wind und Niederschlag schützen soll.

Mit bis zu 1.500 Corona-Tests pro Tag leistet das medizinische Personal auf der Theresienwiese einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Damit diese Arbeit auch im Winter und bei schlechtem Wetter so reibungslos wie bisher weiterlaufen kann, wurde jetzt eines der derzeit ungenutzten Wiesn-Zelte aufgebaut.

----------------------------------

Corona-Testzentrum auf Theresienwiese in München erhöht erneut Kapazitäten

Update: 13. Oktober 2020

Die Landeshauptstadt München reagiert im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf die gestiegenen Fallzahlen in der Stadt und erhöht die Kapazität des Testzentrums auf der Theresienwiese erneut. Ab Mittwoch, 14. Oktober, können dort bis zu 1.300 Tests, ab Montag, 19. Oktober, sogar bis zu 1.500 Tests täglich von Montag bis Freitag durchgeführt werden, anstelle von bisher 1.000 Tests.

Testen ist neben dem Einhalten der AHAL-Regeln die effektivste Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus wirkungsvoll zu verlangsamen. Deshalb haben wir auf die immer noch steigende Nachfrage nach Tests und vor allem die Entwicklung der Fallzahlen reagiert und das Testangebot ausgeweitet

Die kostenlosen Tests auf der Theresienwiese sind ein Service der Stadt München mit Finanzierung durch den Freistaat Bayern für alle Münchnerinnen und Münchner. Sie sollen helfen, das Infektionsgeschehen in der Stadt im Blick und unter Kontrolle zu behalten.

Corona-Test auf der Theresienwiese in München Bei der Online-Terminvereinbarung sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS an die Mobilnummer und per Mail an die E-Mail-Adresse. Sollten mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, gleichzeitig zum Test kommen wollen, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden. Bereits seit Ende März können die Getesteten über eine eigens entwickelte App ihr negatives Ergebnis abfragen und den Status der Bearbeitung der Probe in Echtzeit mitverfolgen. Die Mitteilung eines positiven Ergebnisses erfolgt immer durch das zuständige Gesundheitsamt, also durch das RGU.

--------------------------

Teststation auf der Theresienwiese bleibt am Tag der Deutschen Einheit geschlossen

Update: 01. Oktober 2020

Das Testzentrum auf der Theresienwiese in München bleibt am kommenden Samstag geschlossen, da der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit ein gesetzlicher Feiertag ist.

Corona-Tests werden auf der Theresienwiese nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de, je nach Terminvereinbarung von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 8 bis 17 Uhr, durchgeführt.

Die kostenlosen Tests auf der Theresienwiese sind ein Service der Stadt München für alle Münchner*innen und sollen helfen, das Infektionsgeschehen in der Stadt im Blick und unter Kontrolle zu behalten.

--------------------------------------------

Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese am Samstag geschlossen

Update: 25. September 2020

Die Corona-Teststation auf der Theresienwiese bleibt am Samstag, 26. September, aufgrund der Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats geschlossen.

Corona-Testzentrum auf Theresienwiese verlängert Öffnungszeiten

Update: 15. September 2020

Das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese in München weitet die Kapazitäten erneut aus. Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) reagiert damit auf die große Nachfrage nach Corona-Tests.

Ab 20. September wird die Teststation auch sonntags von 8 bis 17 Uhr geöffnet sein. Die kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese setzen eine vorherige Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de voraus und finden von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, und Samstag sowie Sonntag, 8 bis 17 Uhr, statt.

Ein Corona-Test in Bayern ist kostenlos - Wo man sich in München testen lassen kann.

-----------------------------------

Update: 01. September 2020: Das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese in München wird wegen der großen Nachfrage nach Corona-Tests weiter ausgebaut. Ab Samstag, 5. September, wird die Teststation künftig immer auch samstags, von 8 bis 17 Uhr, geöffnet sein.

Das Testzentrum wird mittlerweile auch von vielen Münchner Reiserückkehrern genutzt. Deshalb wurden die Testkapazitäten in den vergangenen Wochen schon mehrfach aufgestockt − von ursprünglich 300 auf bis zu 1.000 Tests pro Tag an einem Werktag. Die kostenlosen Tests auf der Theresienwiese sind ein Service der Stadt für alle Münchnerinnen und Münchner und sollen helfen, das Infektionsgeschehen in der Stadt im Blick und unter Kontrolle zu behalten.

Die kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese können mit vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de gebucht werden.

Corona-Test auf der Theresienwiese – So funktioniert es

Die kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese können mit vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.corona-testung.de gebucht werden und finden, je nach Terminvereinbarung von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, und auch samstags, von 8 bis 17 Uhr, statt.

Bei der Online - Terminvereinbarung sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben.

- sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS an die Mobilnummer und per Mail an die E-Mail-Adresse. Sollten mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, gleichzeitig zum Test kommen wollen, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden.

Bereits seit Ende März können die Getesteten über eine eigens entwickelte App ihr negatives Ergebnis abfragen und den Status der Bearbeitung der Probe in Echtzeit mitverfolgen.

ihr negatives Ergebnis abfragen und den Status der Bearbeitung der Probe in Echtzeit mitverfolgen. Die Mitteilung eines positiven Ergebnisses erfolgt immer durch das zuständige Gesundheitsamt, also durch das RGU .

. Neben der bisherigen Konzeption mit einem Drive - through besteht auch ein Walk - through unter Beachtung des Abstandsgebots und der Mundschutzpflicht für Personen ohne Symptome , die zum Beispiel einen PCR-Nachweis für Reisezwecke benötigen, oder die über die Corona - Warn - App einen Hinweis erhalten haben.

- besteht auch ein - unter Beachtung des und der für Personen , die zum Beispiel einen PCR-Nachweis für Reisezwecke benötigen, oder die über die - - einen Hinweis erhalten haben. Die Testergebnisse sollen innerhalb von ein bis zwei Tagen vor liegen, die getesteten Personen werden umgehend über das Ergebnis per App oder einen Anruf des Gesundheitsamts informiert.

Oberbürgermeister Reiter besucht Corona-Teststation auf der Theresienwiese in München

Update: 18. August: Die Kapazität der Corona-Teststation auf der Theresienwiese in München wurde laut Angaben der Stadt auf 1.000 Tests pro Tag erhöht. Dazu wurden die Testzeiten Montag bis Freitag auf 8 bis 20 Uhr erweitert. Die Testergebnisse sollen innerhalb von ein bis zwei Werktagen vor liegen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich vor Ort ein Bild von den Abläufen in der Teststation gemacht. Die Einrichtung wird mittlerweile auch von zahlreichen Münchner Urlaubsrückkehrern genutzt.

Oberbürgermeister Reiter: „Ich hatte einen sehr guten Eindruck. Auch die Ausweitung auf nun bis zu 1.000 Tests pro Tag funktioniert gut. Ich danke allen Beteiligten, dass es gelungen ist, die Testkapazitäten innerhalb kürzester Zeit zu verfünffachen. Das ist ein wirklich wertvoller Service für alle Münchnerinnen und Münchner und wird uns helfen, das Infektionsgeschehen in der Stadt im Blick und hoffentlich unter Kontrolle zu behalten."

Jeder könne sich online unter www.corona-testung.de für einen Termin anmelden. Münchens Oberbürgermeister mahnte jedoch, das auch jeder einzelne dafür verantwortlich sein, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Laut Reiter, seinen Masken und das Halten von Abstand der beste Schutz vor Corona.

Corona-Teststation auf der Theresienwiese in München erhöht Kapazität

Update: 17. August: Wegen der großen Nachfrage nach Corona-Tests auf der Theresienwiese, soll die Kapazität ab Montag erhöht werden. Bürgermeisterin Verena Dietl zufolgen, können in der Teststation bis zu 1.000 Corona-Test pro Tag durchgeführt werden. Außerdem werden die Testzeiten ausgeweitet. Nun ist die Station auf der Theresienwiese von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, geöffnet.

Das Angebot für Corona-Tests auf der Theresienwiese war zunächst als Unterstützung für die Münchner Arztpraxen und subsidiär für alle Münchner ohne ärztliche Anbindung gedacht. Nach der Bayerischen Teststrategie ist in erster Linie die niedergelassene Ärzteschaft für die Tests und die Ergebnisübermittlung zuständig.

Reiserückkehrer werden nach der Teststrategie der bayerischen Staatsregierung in eigens dafür eingerichteten Zentren an Autobahnen, Flughäfen und Hauptbahnhöfen getestet.

Hier erfahren Sie, wo man sich in München noch auf Corona testen lassen kann.

Corona-Test in München: Ausweitung der kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese

Update, 11. August, 12.30 Uhr: Aufgrund der großen Nachfrage bei der Münchner Bevölkerung werden die kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese ab Donnerstag, 13. August, ausgeweitet:

Durch Freischaltung einer zusätzlichen Testspur werden die Kapazitäten auf 36 Tests pro Stunde erhöht. Somit können künftig auf der Theresienwiese pro Woche 1.080 Tests durchgeführt werden.

So laufen die Testungen ab:

Wie bisher sind die Testungen sechs Stunden am Tag möglich – allerdings auch weiterhin nur mit vorheriger Online-Terminvereinbarung unter http://www.corona-testung.de. Die Testungen finden, je nach Terminvergabe, von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, statt.

Bei der Online-Terminvereinbarung sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS an die Mobilnummer und per Mail an die E-Mail-Adresse.

Sollten mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, gleichzeitig zum Test kommen wollen, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden.

Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs:

„Der Ministerrat hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, in jeder kreisfreien Stadt ein ,Bayerisches Testzentrum´ einzurichten, in dem sich jeder kostenlos testen lassen kann. In München haben wir dieses Testzentrum auf der Theresienwiese bereits seit 30. Juli mit Unterstützung des Freistaats Bayern und in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern wieder in Betrieb genommen. Das kostenlose niederschwellige Testangebot ist in einer Großstadt wie München unabdingbare Voraussetzung zur Umsetzung der bayerischen Teststrategie und zum Erkennen auch asymptomatischer Fälle.

Alle, die sich gerade in der aktuellen Reisezeit testen lassen, leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und ermöglichen damit wieder Schritt für Schritt mehr ,alte Normalität´.

Neben der bisherigen Konzeption mit einem Drive-through haben wir auch ein Walk-through unter Beachtung des Abstandsgebots und der Mundschutzpflicht für Personen ohne Symptome eingerichtet, die zum Beispiel einen PCR-Nachweis für Reisezwecke benötigen, oder die über die Corona-Warn-App einen Hinweis erhalten haben.“

Das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese wurde ab dem 30. Juli wieder in Betrieb genommen. Diesem Vorschlag von Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs stimmte der Stadtrat am 22. Juli zu.

Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München teilen sich die Unterhaltskosten zu jeweils 50 Prozent, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) vermittelt die Ärztinnen und Ärzte.

Erstmeldung vom 27. Juli

Corona-Test sind in Bayern kostenlos - auch ohne Symptome. Wegen der großen nachfrage in München öffnet die Corona-Teststation auf der Theresienwiese diesen Donnerstag, den 30. Juli. Dafür muss vorher aber ein Termin auf www.corona-testung.de ausgemacht werden. Die Online-Terminvereinbarung ist ab Mittwoch, 29. Juli, freigeschalten.

Bei der Online-Terminvereinbarung sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS an die Mobilnummer und per Mail an die E-Mail-Adresse.

Sollten mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, gleichzeitig zum Test kommen wollen, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden. Die Corona-Tests finden ab 30. Juli von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, statt.

Corona-Teststation auf der Theresienwiese ab Donnerstag geöffnet

Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs: „Ich danke allen Münchnerinnen und Münchnern, die das kostenlose Testangebot als Bestandteil der bayerischen Teststrategie zahlreich nachfragen und damit einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer zweiten Welle leisten. Mein Dank geht auch an alle Beteiligten, die es durch ihren großen Einsatz ermöglichen, dass wir den Beginn der Tests für alle vorziehen und bereits ab Donnerstag auf der Theresienwiese durchführen können.“

Die Corona-Teststation auf der Theresienwiese öffnet wieder – Bayern und München teilen sich die Kosten

Erstmeldung: 22. Juli 2020

Auf der Theresienwiese wird das Corona-Testzentrum ab dem 27. Juli wieder in Betrieb genommen. Neben dem ursprünglichen Drive-Trough Konzept soll auch ein Walk-Trough eingerichtet werden. Dabei sollen Menschen ohne Symptome getestet werden, die zum Beispiel einen PCR-Nachweis für den Urlaub benötigen oder über die Corona-Warn-App alarmiert wurden, erklärt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs.

Jacobs hatte den Vorschlag für die Wiedereröffnung des Testzentrums unterbreitet. Der Münchner Stadtrat hat dem am Mittwoch zugestimmt. Der bayerische Ministerrat hatte am Dienstag den Weg für die Neueröffnung frei gemacht. Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München teilen sich die Unterhaltskosten zu jeweils 50 Prozent, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) vermittelt die Ärztinnen und Ärzte.

Theresienwiese München - Corona-Teststation öffnet mir Drive-Trough und Walk-Trough

Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Wir verfügen jetzt wieder über ein Testzentrum, in dem sich jeder niederschwellig und ohne großen Aufwand testen lassen kann. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Reihentestungen von Lehr- und Erziehungspersonal sowie angesichts der Sommerferien samt Reiserückkehrern zeigt sich deutlich, wie wichtig die Teststation ist“.

Zunächst sei der Betrieb mit zwei Teststrecken für drei Stunden pro Tag an fünf Tagen pro Woche vorgesehen. Die Durchführung von Tests auf COVID-19 sei ein wesentlicher Bestandteil der bayerischen Test-Strategie und ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.

Ziel sei der massive Ausbau von Testungen zur Unterbrechung von Infektketten, zur Sicherheit der Bevölkerung und zur Prävention in infektionsgefährdeten Bereichen. Seit dem 1. Juli bietet Bayern als erstes Bundesland kostenlose Corona-Tests für jeden an − auch ohne Symptome.

Neben der Theresienwiese kann mann sich in München bei manchen Hausärzten testen lassen oder bei den Corona-Teststellen.

Kostenlose Corona-Tests auf der Theresienwiese

„Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Deshalb können im Rahmen unseres Bayerischen Testkonzepts alle Menschen, die auf eine COVID-19-Erkrankung getestet werden wollen, kostenlos Gewissheit darüber erhalten, ob sie sich infiziert haben.", äußert sich Melanie Huml, die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege.

Ein Test biete sich für Urlaubsrückkehrer an, oder wenn jemand seine pflegebedürftigen Verwandten in einem Pflegeheim besuchen möchte und unsicher ist, ob er sich infiziert hat.

Am Münchner Flughafen sollen sich Reiserückkehrer bald kostenlos auf Corona testen lassen können.

Landeshauptstadt München/jh/fb