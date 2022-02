Neue Corona-Regel an Bayerns Schulen ‒ Schulleiter können Klassen nach Hause in den Distanzunterricht schicken

Von: Jonas Hönle

Neue Corona-Regel an Schulen in Bayern: Schulleiter können Klassen nach Hause in den Distanzunterricht schicken. (Symbolbild) © Jonas Güttler/dpa

Laut Bayerns Kultusminister Piazolo können die Leiter der Schulen bei Corona-Ausbrüchen künftig ganze Klassen nach Hause in den Distanzunterricht schicken.

Die Corona-Regeln an Bayerns Schulen werden nach viel Kritik in einem Punkt geändert: Schulleiter können bei größeren Ausbrüchen künftig ganze Klassen für fünf Tage nach Hause in den Distanzunterricht schicken.

In diesen Fällen müssen die Leiter der Schulen nicht mehr auf eine Anweisung des Gesundheitsamtes warten, sondern können eigenständig handeln. Das teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München mit.

Die Hürde für einen solchen Schritt ist aber hoch: Von einer „gravierenden Häufung“ von Corona-Fällen sei auszugehen, wenn rund 50 Prozent der Schüler einer Klasse betroffen seien, so Piazolo. Greifen soll die Neuregelung voraussichtlich schon von Mittwoch an.

Bei der Maßnahmen handelt es sich nicht um eine förmliche Quarantäne-Anordnung für die Klasse. Für diese bleibt weiterhin das Gesundheitsamt zuständig. Die Schulleiter können aber künftig entscheiden, ob bestimmte Klassen wegen vieler Corona-Fälle in den Distanzunterricht wechseln müssen. Positiv getestete Schüler müssen auch weiterhin umgehend nach Hause und in Isolation.

Neue Corona-Regeln nach Kritik

Das Kultusministerium lenkt mit der neuen Regeln nach viel Kritik von Eltern, Schülern und Lehrer ein. Zuletzt nämlich hatte das Ministerium in einem Schreiben an Schulen und Eltern nicht nur betont, dass allein das zuständige Gesundheitsamt entscheide, wer in Quarantäne müsse, sondern auch explizit festgehalten: „Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse weiter den Unterricht.“

Daran hatte sich die teils deutliche Kritik entzündet - weil manche Schulen offenbar zuvor eigenständiger gehandelt hatten. Zu den Kabinettsberatungen waren auch einige Schulleiter zugeschaltet.

Die Corona-Inzidenz bei Schülern in Bayern bricht weiterhin alle Rekorde. Zudem fallen vermehrt Lehrer wegen positiven Tests oder Quarantäne aus.

