Corona-Regeln in Bayern bleiben länger in Kraft ‒ Aber: Die Maskenpflicht an Grundschulen fällt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bayern verlängert die Corona-Regeln, aber die Corona-Maskenpflicht in Grundschulen fällt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Bayern nutzt eine Übergangsfrist für Corona-Maßnahmen - die aktuellen Regeln bleiben somit länger in Kraft. Allerdings fällt die Maskenpflicht in den Grundschulen schon früher.

Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern bleiben vorerst weiterhin bestehen. Nach einem Beschluss des Kabinetts bleiben die 2G- und 3G-Zugangsregeln und die Maskenpflicht auch in Schulen oder im Handel bis zum 2. April in Kraft.

Der Freistaat nutzt damit eine Übergangsfrist für viele bestehende Corona-Maßnahmen aus, wie sie im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehen ist. Allerdings mit einer Ausnahmen...

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Bayern nutzt Übergangsfrist bei Corona-Regeln - Maskenpflicht in Grundschulen fällt schon früher

In den Förder- und Grundschulen in Bayern fällt die Maskenpflicht im Unterricht ab kommenden Montag (21.3.), eine Woche später (ab dem 28.3.) auch in den 5. und 6. Klassen. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag mit. Bei einer vorherigen Kabinettssitzung konnte sich die Regierung nicht auf einen Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht einigen.

Im Handel und anderswo gilt bei Maskenpflicht auch weiterhin der Standard FFP2.

Bayern nutzt - außer in den Grundschulen sowie den 5. und 6. Klassen - eine Übergangsfrist für viele bestehende Corona-Regeln, wie sie im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehen ist.

Lesen Sie auch Corona-Regeln bleiben noch: Keine Masken an Grundschulen Die Corona-Zahlen sind so hoch wie nie zuvor. Dennoch entfallen - so will es die Bundesregierung - fast alle Regeln. Bayern zögert dies noch etwas hinaus. Sofort gelockert wird ausgerechnet an den Schulen. Corona-Regeln bleiben noch: Keine Masken an Grundschulen Volker Bouffier fordert konkrete Vorgaben für Teil-Impfpflicht In der Debatte um eine Corona-Impfplicht für Pflegepersonal nimmt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den Bund in die Verantwortung. Volker Bouffier fordert konkrete Vorgaben für Teil-Impfpflicht

Corona-Maßnahmen in Deutschland sollen fallen - Bayern nutzt Übergangsfrist, außer bei Maskenpflicht in Grundschulen

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen eigentlich zum 20. März alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen wegfallen, ein sogenannter Basisschutz soll aber bleiben. Der Entwurf der Ampel-Regierung sieht lediglich eine Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor - und eine Testpflicht in Heimen und Schulen. Die Länder können allerdings, wie Bayern es schon ankündigte, die Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen.

Eine Hotspot-Regel soll den Ländern aber weiterhin Eingriffsmöglichkeiten geben. Sollte sich die Corona-Lage regional verschärfen, können sie demnach per Parlamentsbeschluss strengere Regeln einführen, wenn auch nicht mehr alle bisher verfügbaren.

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat am Dienstag einen neuen Rekord-Wert erreicht.

Quelle: www.hallo-muenchen.de