Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Corona-Inzidenz in Bayern fällt heute unter 40. Auch für München und Deutschland meldet das RKI sinkende Zahlen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz sinkt in München, Bayern und Deutschland am Dienstag kontinuierlich weiter. Überblick zu Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser

München ‒ Die Corona-Inzidenz befindet sich in München, Bayern und Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag weiterhin im Abwärtstrend. Die Bayern-Zahlen knacken heute die 40er-Marke.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Dienstag: RKI meldet konstant niedrige Zahlen

In München sinkt die Corona-Inzidenz auf 38,8. Gestern lag sie noch bei 39,3, in der Vorwoche betrug der Wert 43,6.

Auch in Bayern sinken die Zahlen weiterhin: Die Inzidenz fällt nach Angaben des RKI am Dienstag auf 39,2. Zum Vergleich: Am Vortag lag sie bei 43,8, in der Vorwoche bei 48,6.

+++ 79 Fälle von Corona-Impfschäden in Bayern bestätigt ‒ Aber: An Long Covid weitaus mehr erkrankt +++

Für Deutschland meldet das RKI eine fallende Inzidenz von 43,7 (Vortag: 43,8; Vorwoche: 48,6). Der höchste Wert wird mit 95,3 für den Landkreis Prignitz in Brandenburg verzeichnet.

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz gestern Corona-Inzidenz Vorwoche München 38,8 39,3 43,6 Bayern 39,2 40,4 49,9 Deutschland 43,7 43,8 48,6

Hinweis Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Dienstag

In München liegen laut Divi-Intensivregister (Stand: 9.18 Uhr) 31 Covid-Patienten (Vortag: 30) auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 445 Intensivbetten in den Kliniken sind 32 noch frei (7,19 Prozent).

In den Kliniken in Bayern sind von insgesamt 3109 Intensivbetten (Montag: 3094) 422 noch frei (12,38 Prozent). Auf den Intensivstationen liegen 191 Covid-Patienten zur Behandlung, 53 davon werden invasiv beatmet.

Hinweis des Divi-Intensivregisters: Was bedeuten 10 Prozent freie Betten? Als problematisch wird laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

In Deutschland werden (Stand: 10.05 Uhr) 1236 Covid-Patienten (Montag: 1214) auf Intensivstationen behandelt. In den Kliniken sind von 20.545 betreibbaren Intensivbetten aktuell 2431 Betten noch frei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.