Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Montag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Kristina Beck

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland bleiben am heutigen Montag weiterhin stabil. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. So viele Covid-Patienten liegen auf Intensivstationen der Kliniken...

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag auf dem gleichen Niveau geblieben wie in den letzten Tagen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ‒ RKI meldet konstante Zahlen am Montag

In München liegt die aktuelle Corona-Inzidenz, wie schon am Sonntag, bei 107,3. Vor einer Woche meldete das RKI einen Wert von 107,7.

In Bayern ist der Wert am Montag von 118,7 auf 117,3 minimal gesunken. Im Vergleich: Vor einer Woche betrug die Inzidenz 122,6.

Für Deutschland meldet das RKI eine Inzidenz von 116,8. Gestern lag diese noch bei 119,1 und vor einer Woche bei 103,5.

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz Sonntag Corona-Inzidenz Vorwoche München 107,3 107,3 107,7 Bayern 117,3 118,7 122,6 Deutschland 116,8 119,1 103,5

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Divi-Intensivregister meldet die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Krankenhäuser am Montag

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 6.18 Uhr) 30 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt ‒ 9 Fälle werden invasiv beatmet. In den Kliniken sind noch 29 Intensivbetten frei.

In Bayerns Kliniken sind von insgesamt 3017 Intensivbetten 389 nicht belegt. Auf den Intensivstationen liegen 213 Covid-Patienten (7,06 Prozent der Intensivpatienten).

In Deutschland liegen (Stand: 9.05 Uhr) insgesamt 1025 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen, 303 werden intensiv beamtet. In den Kliniken sind von 20.698 betreibbaren Intensivbetten aktuell 17.871 belegt.

