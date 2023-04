Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag ‒ Die aktuellen Zahlen vom RKI

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland am Sonntag (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Sonntag. Die Zahlen im Überblick

München ‒ Die Corona-Inzidenz bleibt in München, Bayern und Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag sinkt weiterhin. Die Zahlen haben bleiben insgesamt auf einem konstanten Niveau.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag: RKI meldet wieder niedrigere Zahlen

In München sinkt die Corona-Inzidenz am Sonntag milde auf 13,2. Am Freitag lag der Wert bei 13,8 und vor einer Woche 14,9.

Auch in Bayern sind die Zahlen wieder etwas niedriger: Die Inzidenz fällt nach Angaben des RKI am Sonntag auf 11,9. Zum Vergleich: Am Freitag betrug der Wert 12,6, in der Vorwoche 12,7.

Für Deutschland meldet das RKI eine fallende Inzidenz von 12,7 (Vortag: 13,5; Vorwoche: 14,3).

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz gestern Corona-Inzidenz Vorwoche München 13,2 13,8 14,9 Bayern 11,9 12,6 12,5 Deutschland 12,7 13,5 14,3

Hinweis des RKI Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Sonntag

In München liegen laut Divi-Intensivregister (Stand: 10.18 Uhr) 12 Covid-Patienten (Freitag: 11) auf Intensivstationen. Von insgesamt 421 Intensivbetten in den Kliniken sind 15 nicht belegt.

In den Kliniken in Bayern sind von insgesamt 3014 Intensivbetten (Freitag: 3049) 372 nicht belegt (13,61 Prozent). Auf den Intensivstationen liegen 82 Covid-Patienten zur Behandlung, 35 davon werden invasiv beatmet.

Hinweis des Divi-Intensivregisters: Was bedeuten 10 Prozent freie Betten? Als problematisch wird laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

In Deutschland werden (Stand: 11.05 Uhr) 598 Covid-Patienten (Freitag: 623) auf Intensivstationen behandelt. In den Krankenhäusern sind von 19.634 betreibbaren Intensivbetten aktuell 931 noch frei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.