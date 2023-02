Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ‒ RKI meldet die Zahlen am Sonntag

Von: Kristina Beck

Die Corona-Zahlen am heutigen Sonntag in München, Bayern und Deutschland: Laut RKI gibt es bei der Inzidenz für den Sonntag keine nennenswerten Veränderungen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das RKI meldet die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken

München ‒ Die Corona-Zahlen in München, Bayern und in Deutschland bleiben am Sonntag auf einem konstanten Niveau. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell einen minimal gesunkenen Wert.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ‒ RKI meldet die Zahlen am Sonntag

Die Corona-Inzidenz ist in München von Freitag 106,9 auf 107,3 leicht gestiegen. Das RKI hatte vor einer Woche den Wert von 107,7 gemeldet.

In Bayern ist der Wert am Sonntag wieder auf 118,7 gesunken (Freitag: 121,9; Vorwoche: 124,1). Die höchste Inzidenz weist mit 119,7 das Saarland auf, die niedrigste Sachsen mit 52,7.

Für Deutschland meldet das RKI eine aktuelle Corona-Inzidenz von 119,1 ‒ ein milder Anstieg zu Freitag mit einer Inzidenz von 114,6 (Zum Vergleich: Vor einer Woche lag sie bei 105,6).

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz am Freitag Corona-Inzidenz Vorwoche München 107,3 106,9 107,7 Bayern 118,7 121,9 124,1 Deutschland 119,1 114,6 105,6

Hinweis des RKI Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 7.18 Uhr) 31 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Davon sind 9 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. In den Kliniken sind noch 24 von insgesamt 439 Intensivbetten noch frei.

In Bayern sind von insgesamt 3053 Intensivbetten 345 noch nicht belegt. Auf den Intensivstationen liegen 215 Covid-Patienten (7,04 Prozent der Intensivpatienten).

Deutschlandweit liegen (Stand: 10.05 Uhr) 1017 Covid-Fälle zur Behandlung auf Intensivstationen, 306 davon sind ein Beatmungsgerät angeschlossen. Von insgesamt 20.549 Betten sind 2661 aktuell noch frei.

