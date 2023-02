Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ RKI meldet konstante Zahlen

Von: Kristina Beck

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland bleiben heute weitgehend stabil. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Das RKI meldet die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

München ‒ Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland bleiben am Freitag weitgehend auf dem gleichen Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet überall einen Wert über 100.

Die Corona-Inzidenz in München ‒ In Bayern und Deutschland steigen die Zahlen

In München liegt die aktuelle Corona-Inzidenz bei 106,9. Für Donnerstag meldete das RKI noch einen Wert von 105,5 und vor einer Woche 111,1.

In Bayern ist die Inzidenzzahl am Freitag von 121,4 auf 121,9 gestiegen (Vorwoche: 127,2).

In Deutschland wird ein minimaler Anstieg auf 114,6. Zum Vergleich: Gestern lag der Wer noch bei 109,3, in der Vorwoche bei 105,3.

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz gestern Corona-Inzidenz Vorwoche München 106,9 105,5 111,1 Bayern 121,9 121,4 127,2 Deutschland 114,6 109,3 105,5

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Divi-Intensivregister meldet die Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken der bayerischen Landeshauptstadt werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 9.18 Uhr) 29 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 6,61 Prozent der Intensivbetten.

In den Kliniken im Freistaat werden 213 Covid-Fälle gemeldet. Von den 3075 Intensivbetten sind noch 318 nicht belegt.

Bundesweit liegen (Stand: 09.05 Uhr) 990 Covid-Patienten auf Intensivstationen, 293 werden durch eine Beatmungsgerät versorgt. Von 20.785 betreibbaren Intensivbetten in den Kliniken sind aktuell 18.452 belegt.

