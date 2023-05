Keine CSU bei CSD-Parade in München ‒ Auch nach Treffen mit Veranstaltern bekommt die Partei eine Absage

Von: Jonas Hönle

Der CSU bleit die Teilnahme an der Parade am Christopher Street Day (CSD) in München weiter verwehrt. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

Der CSU in München bleibt 2023 weiterhin die Teilnahme an der Parade des Christopher Street Day verwehrt - auch nach einem Austausch von Partei und CSD.

München ‒ Die CSU darf dieses Jahr weiterhin nicht bei der Parade des Christopher Street Day (CSD) in München teilnehmen. Das teilen die Veranstalter nach einem Treffen mit der Partei mit.

CSD in München: Parade weiter ohne CSU-Teilnahme - Absage nach Treffen

Demnach hatten sich die CSU-Stadtratsfraktion und Vertreter des CSD sowie seiner Gesellschaftervereine LesCommunity, Rosa Liste, diversity München, Sub und Münchner Aids-Hilfe am Dienstagabend zum Austausch getroffen.

Inhalt des Gesprächs war unter anderem die Teilnahme an der PolitParade des CSD.

In diesem Rahmen kam es auch zur erneuten Absage an die Partei. Passage im CSU-Grundsatzprogramm sowie unwidersprochene Äußerungen von ranghohen Parteimitgliedern stehen Teilnahme der CSU an der CSD-Parade entgegen, die sich ja für die rechtliche Gleichstellung und Akzeptanz aller queeren Personen einsetzt, so Tobias Oliveira Weismantel, Geschäftsführer der Münchner Aidshilfe, die Mitgesellschafterin des CSD München ist.

Diese Anerkennung bilde für die veranstaltenden Vereine aber die Grundvoraussetzung, an der PolitParade teilnehmen zu können.

Die CSU-Fraktion in München ist vor kurzem gegen eine Lesung mit einer Drag Queen und einem Drag King in einer Münchner Stadtbibliothek vorgegangen.

CSU-Teilnahme an CSD-Parade bei Anerkennung von LGBTIQ*-Rechten möglich

Laut Mitteilung der CSD-Vertreter fand das Gespräch in einer offenen und freundlichen Atmosphäre statt. „Wir schätzen sehr, dass große Teile der CSU-Stadtratsfraktion innerhalb ihrer Partei für die Anerkennung von LGBTIQ*-Rechten eintreten. Dies wurde uns gestern noch einmal deutlich vor Augen geführt“, sagt Oliveira Weismantel.

Das Nein zur diesjährigen Teilnahme an der CSD-Parade sei demnach keine generelle Absage an die Partei.

„Änderungen bzgl. der Anerkennung aller LGBTIQ*-Personen im Grundsatzprogramm und die Erarbeitung eines Aktionsplanes unter Einbeziehung der Community können deutliche Signale und Handlungen sein, die die Ernsthaftigkeit des Anliegens auch nach außen sichtbar werden lassen“, heißt es. Dann sei über eine Teilnahme an der PolitParade auch wieder neu zu sprechen.

Auf dem CSD-Straßenfest könne die CSU-Stadtratsfraktion jedoch auch in diesem Jahr weiterhin mit einem Stand vertreten sein.

CSD in München Die CSD-PolitParade in München findet am Samstag, 24. Juni 2023 statt. Start ist um 12 Uhr am Mariahilfplatz. Am 24. und 25. Juni soll zudem das Straßenfest in der Münchner Innenstadt stattfinden.

In Bayern haben sich die Straftaten gegen queere Menschen innerhalb von 11 Jahren versiebenfacht. Die Dunkelziffer könnte noch höher sein. Was Münchner Experten fordern.

