1000 gute Gründe zum Feiern

Das Feierwerk gibt es nun seit 40 Jahren — das wird im Juni groß zelebriert

+ © Feierwerk Die Feierwerk Südpolstation startete provisorisch in Containern und Zelten, bis sie 2015 in den Neubau am Gustav-Heinemann-Ring 19 ziehen konnte. © Feierwerk

Wer hätte 1983 geglaubt, dass aus einer studentischen Initiative eine gemeinnützige Organisation wird, die bis heute mit jährlich etwa 6000 Veranstaltungen Besucher erreicht? Das Feierwerk wird 40!

München/Neuperlach – Ein 1983 von Pädagogikstudenten organisiertes Stadtteilfest im Hirschgarten, der Wunsch, die heimische Musikszene zu stärken und die Vision, Kinder- und Jugendkultur im Verhältnis zur tradierten Kultur als gleichwertig und förderungswürdig in den öffentlichen Diskurs einzubringen, markierten den Startpunkt.



Konzerte und Livekultur bilden nach wie vor einen Schwerpunkt: Bei rund 500 Jugendkulturveranstaltungen pro Jahr bringt Feierwerk rund 1000 Künstler und Bands in seine über die Stadtgrenzen hinaus renommierten Spielstätten an der Hansastraße – die Hälfte davon kommt aus München.



In 40 Jahren hat sich der Verein enorm weiterentwickelt: In mittlerweile bereits fünf Einrichtungen, so auch in Neuperlach, finden Kinder, Jugendliche und Familien eine große Vielfalt an Möglichkeiten, Kultur zu erleben, zu lernen und selber zu machen. Auch Radio Feierwerk, die Ausstellungsfläche Farbenladen und ein Nachbarschaftstreff zählen zum aktuellen Repertoire. Herzensangelegenheiten sind die Firm, Fachstelle gegen Rechtsextremismus, mit der Feierwerk Flagge zeigt, und die Feierwerk Fachstelle Pop zur Förderung, Vernetzung und Interessenvertretung der popkulturellen Szenen in München.



Die Südpolstation in Neuperlach startete 1991 in Containern und Zelten als provisorische Kinder- und Jugendfreizeitstätte, bis sie 2015 in einen Neubau umziehen konnte.



Von Anfang an sucht und gestaltet Feierwerk den Dialog an den Schnittstellen zwischen den Szenen, der Verwaltung sowie der Stadtpolitik und ist für die Stadt München ein kompetenter und unverzichtbarer Ansprechpartner für sämtliche Belange im Bereich Jugendkultur.



Wahr gewordene Visionen und 1000 gute Gründe, um kräftig zu feiern. Im Rahmen des Jubiläums erscheint Anfang Mai das „Feierwerk Magazin“, vom 16. bis 18. Juni gibt es ein kunterbuntes Kinder-, Jugend- und Familienprogramm an mehreren Standorten sowie Konzerte auf dem Feierwerk-Gelände an der Hansastraße. Weitere Informationen gibt es unter www.40jahre.feierwerk.de.