Miese Date-Masche in München: Mann erscheint zu Treffen mit Frau ‒ dann attackieren ihn Männer mit Pfefferspray

Bei einem Raubdelikt in München wurde ein Mann von zwei Tätern mit Pfefferspray attackiert. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Polizei München ermittelt nach einem Raubdelikt, bei dem ein Mann zu einem vermeintlichen Date mit einer Frau erschien, aber dann von Männer attackiert wurde.

München / Neuperlach ‒ Es sollte eigentlich ein Date mit einer Frau werden, stattdessen bekam ein Münchner von zwei Männern Pfefferspray ins Gesicht und wurde ausgeraubt.

Polizei ermittelt nach Date-Masche in München - Mann bei vermeintlichen Treffen mit Pfefferspray attackiert

Der 43-Jährige hatte sich laut Polizei am Mittwoch, gegen 20 Uhr, mit einer Dame zu einem Treffen an der Nawiaskystraße in Neuperlach verabredet.

Als er vor Ort eintraf, überfielen ihn plötzlich zwei Täter. Diese sprühten Pfefferspray und forderten Bargeld von dem Mann. Dieser händigte daraufhin einen niedrigen dreistelligen Betrag aus, woraufhin die Angreifer samt Beute unerkannt flüchteten.

Ein Passant bekam den Vorfall mit und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Täter flüchten nach Raubdelikt mit Bargeld

Bei dem Übergriff wurde der 43-Jährige leicht verletzt und musste vor Ort von einem hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Freitag in der Nähe des PEP Einkaufzentrum. Eventuelle Tatzusammenhänge werden geprüft.

Polizei veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Die Täter wurden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1 : Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Softshelljacke und blauer Jeans, sprach gebrochen deutsch mit ausländischem Akzent

: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Softshelljacke und blauer Jeans, sprach gebrochen deutsch mit ausländischem Akzent Täter 2: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Softshelljacke und schwarzer Jeans

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nawiaskystraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem München, Kommissariat 21 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

