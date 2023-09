Champions-League-Auslosung: FC Bayern München startet gegen Manchester United ‒ Gegner und Reaktionen

Von: Benedikt Strobach

Ex-Fußballspieler Joe Cole zeigt bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase das Los des FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat in Gruppe A eine gute Ausgangsposition. © picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

Die Champions-League-Gruppenphase ist ausgelost. Der FC Bayern München landet in Gruppe A mit Manchester United, Kopenhagen und Istanbul.

Update, 4. September, 12.17 Uhr:

München ‒ Die UEFA hat die Spiele der Gruppenphase in der neuen Champions-League-Saison festgelegt. Für den FC Bayern München steht direkt ein Highlight an: Am ersten Spieltag empfängt der deutsche Rekordmeister in der Allianz Arena Manchester United (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr). Borussia Dortmund und Union Berlin stehen zum Auftakt vor schweren Aufgaben. RB Leipzig „eröffnet“ die neue Saison.

Champions-League-Gruppenphase: UEFA veröffentlicht Spielplan ‒ FC Bayern München startet gegen Manchester United

Der FCB ist dabei der einzige deutsche Vertreter, der am ersten Spieltag nicht reisen muss: Dortmund fährt nach Paris (Dienstag, 19. September, 21 Uhr), Berlin nach Madrid, zu Real (Mittwoch, 20. September, 18.45 Uhr) und Leipzig nach Bern (Dienstag, 19. September, 18.45 Uhr). Damit erhalten die Sachsen einen der zwei frühestmöglichen Spiel-Termine, eröffnen also quasi die neue Saison in Europas Königsklasse.

Auch die anderen fünf Spieltage sind bereits festgelegt: Anfang Oktober fährt der FC Bayern nach Kopenhagen (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr), Union hat Sporting Braga zu Gast (Dienstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr). Leipzig empfängt Titelverteidiger Manchester City (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr) und Dortmund erwartet die AC Mailand (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr).

Ende Oktober geht es dann für die Münchner zu Galatasaray Istanbul (Dienstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr). Berlin freut sich auf Neapel (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr), Dortmund reist nach Newcastle (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr) und Leipzig hat Roter Stern Belgrad zu Gast (Mittwoch, 24. Oktober, 21 Uhr). Zwischen Anfang November und Mitte Dezember folgen dann die Rückspiele ‒ jeweils am anderen Spielort.

Der komplette Spielplan im Überblick (das jeweils erstgenannte Team hat Heimrecht):

1. Spieltag:

AC Mailand - Newcastle United (Dienstag, 19. September, 18.45 Uhr)

Young Boys Bern - RB Leipzig (Dienstag, 19. September, 18.45 Uhr)

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

Paris St. Germain - Borussia Dortmund (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

Lazio Rom - Atletico Madrid (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

FC Barcelona - Royal Antwerpen (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

Schachtar Donezk - FC Porto (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

Manchester City - Roter Stern Belgrad (Dienstag, 19. September, 21 Uhr)

Galatasaray Istanbul - FC Kopenhagen (Mittwoch, 20. September, 18.45 Uhr)

Real Madrid - Union Berlin (Mittwoch, 20. September, 18.45 Uhr)

FC Bayern München - Manchester United (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

FC Arsenal - PSV Eindhoven (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

Real Sociedad San Sebastian - Inter Mailand (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

Sporting Braga - SSC Neapel (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

Benfica Lissabon - FC Salzburg (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

FC Sevilla - RC Lens (Mittwoch, 20. September, 21 Uhr)

2. Spieltag:

Union Berlin - Sporting Braga (Dienstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr)

FC Salzburg - Real Sociedad San Sebastian (Dienstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr)

Manchester United - Galatasaray Istanbul (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

PSV Eindhoven - FC Sevilla (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

Inter Mailand - Benfica Lissabon (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

SSC Neapel - Real Madrid (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

FC Kopenhagen - FC Bayern München (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

RC Lens - FC Arsenal (Dienstag, 3. Oktober, 21 Uhr)

Atletico Madrid - Feyenoord Rotterdam (Mittwoch, 4. Oktober, 18.45 Uhr)

Royal Antwerpen - Schachtar Donezk (Mittwoch, 4. Oktober, 18.45 Uhr)

Borussia Dortmund - AC Mailand (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

Newcastle United - Paris St. Germain (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

FC Porto - FC Barcelona (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

Celtic Glasgow - Lazio Rom (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

RB Leipzig - Manchester City (Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr)

3. Spieltag:

Galatasaray Istanbul- FC Bayern München (Dienstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr)

Inter Mailand - FC Salzburg (Dienstag, 24. Oktober, 18.45 Uhr)

Union Berlin - SSC Neapel (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

Manchester United - FC Kopenhagen (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

Sporting Braga - Real Madrid (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

Benfica Lissabon - Real Sociedad San Sebastian (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

RC Lens - PSV Eindhoven (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

FC Sevilla - FC Arsenal (Dienstag, 24. Oktober, 21 Uhr)

Feyenoord Rotterdam - Lazio Rom (Mittwoch, 25. Oktober, 18.45 Uhr)

FC Barcelona - Schachtar Donezk (Mittwoch, 25. Oktober, 18.45 Uhr)

Newcastle United - Borussia Dortmund (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

Paris St. Germain - AC Mailand (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

Celtic Glasgow - Atletico Madrid (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

Young Boys Bern - Manchester City (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

Royal Antwerpen - FC Porto (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad (Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr)

4. Spieltag:

Borussia Dortmund - Newcastle United (Dienstag, 7. November, 18.45 Uhr)

Schachtar Donezk - FC Barcelona (Dienstag, 7. November, 18.45 Uhr)

FC Porto - Royal Antwerpen (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

Lazio Rom - Feyenoord Rotterdam (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

AC Mailand - Paris St. Germain (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

Atletico Madrid - Celtic Glasgow (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

Roter Stern Belgrad - RB Leipzig (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

Manchester City - Young Boys Bern (Dienstag, 7. November, 21 Uhr)

SSC Neapel - Union Berlin (Mittwoch, 8. November, 18.45 Uhr)

Real Sociedad San Sebastian - Benfica Lissabon (Mittwoch, 8. November, 18.45 Uhr)

FC Bayern München - Galatasaray Istanbul (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

FC Arsenal - FC Sevilla (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

PSV Eindhoven - RC Lens (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

Real Madrid - Sporting Braga (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

FC Salzburg - Inter Mailand (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

FC Kopenhagen - Manchester United (Mittwoch, 8. November, 21 Uhr)

5. Spieltag:

Lazio Rom - Celtic Glasgow (Dienstag, 28. November, 18.45 Uhr)

Schachtar Donezk - Royal Antwerpen (Dienstag, 28. November, 18.45 Uhr)

Feyenoord Rotterdam - Atletico Madrid (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

Paris St. Germain - Newcastle United (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

AC Mailand - Borussia Dortmund (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

FC Barcelona - FC Porto (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

Manchester City - RB Leipzig (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad (Dienstag, 28. November, 21 Uhr)

Galatasaray Istanbul - Manchester United (Mittwoch, 29. November, 18.45 Uhr)

FC Sevilla - PSV Eindhoven (Mittwoch, 29. November, 18.45 Uhr)

FC Bayern München - FC Kopenhagen (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

FC Arsenal - RC Lens (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

Real Madrid - SSC Neapel (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

Sporting Braga - Union Berlin (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

Benfica Lissabon - Inter Mailand (Mittwoch, 29. November, 21 Uhr)

6. Spieltag:

PSV Eindhoven - FC Arsenal (Dienstag, 12. Dezember, 18.45 Uhr)

RC Lens - FC Sevilla (Dienstag, 12. Dezember, 18.45 Uhr)

Union Berlin - Real Madrid (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

Manchester United - FC Bayern München (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

Inter Mailand - Real Sociedad San Sebastian (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

SSC Neapel - Sporting Braga (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

FC Salzburg - Benfica Lissabon (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

FC Kopenhagen - Galatasaray Istanbul (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr)

Roter Stern Belgrad - Manchester City (Mittwoch, 13. Dezember, 18.45 Uhr)

RB Leipzig - Young Boys Bern (Mittwoch, 13. Dezember, 18.45 Uhr)

Borussia Dortmund - Paris St. Germain (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

Newcastle United - AC Mailand (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

FC Porto - Schachtar Donezk (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

Atletico Madrid - Lazio Rom (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

Royal Antwerpen - FC Barcelona (Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr)

-------------------------------------------------------

Update, 1. September, 10.27 Uhr:

München / Monaco ‒ Am Ende wurde es keine befürchtete „Hammergruppe“. Stattdessen freut sich der FC Bayern in der Champions League auf Duelle mit Manchester United, dem FC Kopenhagen sowie Galatasaray Istanbul. Damit trifft der deutsche Rekordmeister auf drei unterschiedliche Clubs, mit denen er sich früher bereits messen durfte ‒ teils jedoch nicht direkt.

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase: Das sind die Gegner des FC Bayern München in Europas Königsklasse

An Manchester United werden sich vermutlich viele Bayernfans mit einem lachenden und einem weinenden Auge erinnern. Der englische Rekordmeister sorgte in München 1999 für viele Tränen als er im damaligen Finale der europäischen Königsklasse in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung für den FC Bayern noch zu einem 1:2-Sieg drehte. Gerne zurückdenken wird man hingegen an das Jahr 2010. Damals zog der deutsche Rekordmeister nach einem 2:1-Sieg in der Allianz Arena und einer 2:3-Niederlage im Old Trafford aufgrund der damaligen Auswärtstorregel gegen United in das Halbfinale ein ‒ auch danke eines Traumtors von Arjen Robben.

Schoss den FC Bayern München 2010 gegen Manchester United mit einem Traumtor in das Halbfinale der Champions League: Arjen Robben. (Archivfoto) © dpa/Andreas Gebert

Der FC Kopenhagen nimmt nun zum insgesamt sechsten Mal an der Champions League teil. Für den dänischen Rekordmeister war der Weg deutlich länger: Über insgesamt drei Playoff-Runden musste man sich qualifizieren. Offiziell haben der FC Bayern und der FC Kopenhagen noch nie in der Champions League gegeneinander gespielt. Jedoch trafen die Münchner im Jahr 1992 im UEFA-Pokal auf den Boldklubben 1903, der im Sommer desselben Jahres mit dem Traditionsklub Kjøbenhavns Boldklub zum FC Kopenhagen fusionierte. Boldklubben kam damals gegen den FCB mit 6:2 und 0:1 eine Runde weiter.

Und auch Galatasaray Istanbul hat mit dem FC Bayern gemein, nationaler Rekordmeister zu sein. Der türkische Club setzte sich in der dritten Playoff-Runde gegen Molde FK aus Norwegen durch. Das letzte Duell der beiden Teams liegt bereits 50 Jahre zurück. Damals setzten sich die Münchner im Landesmeisterwettbewerb 1972/73 klar mit einem 6:0 zu Hause und einem 1:1 in Istanbul gegen Galatasaray durch. Auf die Kulisse in Istanbul darf man sich freuen: Das Stadion des türkischen Rekordmeisters gilt als eine der lautesten Sportarenen der Welt. Hier wurden bereits 131 Dezibel gemessen ‒ im Fußball sogar Höchstwert.

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase: Die Stimmen des FC Bayern München

Auf Münchner Seite ist bereits Vorfreude zu spüren. „Manchester United ist eine der ganz großen Adressen des europäischen Fußballs, mit denen uns einige historische Duelle verbinden. Galatasaray und Kopenhagen haben sich beide über die Qualifikation durchgesetzt, wir wissen aber um ihre Stärken“, sagt der Vorstandsvorsitzende des FCB Jan-Christian Dreesen. Er freue sich auf die „Festabende des Fußballs“ in der Champions League. Marketing-Vorstand Andreas Jung gibt sich zuversichtlich, „dass wir weiterkommen können, aber wir müssen jedes Spiel ernst nehmen“.

Coach Thomas Tuchel spricht von einer Herausforderung, „die wir mit großer Lust und Hingabe annehmen“. United, Kopenhagen und Galatasaray seien „äußerst reizvolle Gruppengegner“. Thomas Müller ist motiviert: „ Die englischen Wochen sind das Salz in der Suppe in unserem Kalender – dementsprechend: Let’s go!“ Und bei Neuzugang Konrad Laimer überwiegt die Vorfreude auf neue Erlebnisse: „Die Auslosung finde ich sehr spannend, vor allem, da ich bisher noch gegen keines der drei Teams gespielt habe.“ Kingsley Coman spricht von einer schönen Gruppe, „in der wir gute Chancen haben, weiterzukommen“.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 19.10 Uhr:

München / Monaco ‒ Die Gruppenauslosung der Champions League ist vorbei. Der FC Bayern München hat eine machbare Aufgabe erhalten. Der deutsche Meister trifft in Gruppe A auf Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul.

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase: FC Bayern München mit machbarer Aufgabe, Dortmund mit Hammergruppe

Deutlich härter hat es Borussia Dortmund getroffen. Auch Neuling Union Berlin erwischte eine schwere Gruppe. RB Leipzig hat hingegen gute Chancen, die Konstellation in Gruppe G hinter Titelverteidiger Manchester City erfolgreich abzuschließen. Die Auslosung in der Übersicht:

Gruppe A:

FC Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray Istanbul

Gruppe B:

FC Sevilla

FC Arsenal

PSV Eindhoven

RC Lens

Gruppe C:

SSC Neapel

Real Madrid

Sporting Braga

Union Berlin

Gruppe D:

Benfica Lissabon

Inter Mailand

FC Salzburg

Real Sociedad San Sebastian

Gruppe E:

Feyenoord Rotterdam

Atletico Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow

Gruppe F:

Paris St. Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

Gruppe G:

Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

Gruppe H:

FC Barcelona

FC Porto

Schachtar Donezk

Royal Antwerpen

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.53 Uhr:

Zuletzt folgt Topf 4. Joe Cole zieht als erstes Real Sociedad San Sebastian. Eric Abidal lost die Spanier in Gruppe D zu Benfica Lissabon, Inter Mailand und Salzburg.

Es folgt Newcastle United. Die Engländer landen tatsächlich auch in Gruppe F. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Paris St. Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United. Wow.

Anschließend folgt Galatasaray Istanbul. Das türkische Team wird letzter Gegner der Bayern in Gruppe A.

Es folgt Union Berlin, der letzte deutsche Vertreter. Und die trifft es hart: Gruppe C mit Neapel, Real Madrid und Braga.

RC Lens vervollständigt die Gruppe B mit Arsenal, Sevilla und Eindhoven.

Gruppe G mit Manchester Coty, Leipzig und Belgrad wird von den Young Boys Bern komplettiert.

Celtic Glasgow wird in Gruppe E mit Atletico Madrid, Lazio Rom und Feyenoord Rotterdam gelost.

Bleibt Royal Antwerpen für Gruppe H mit Barcelona Porto und Donezk.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.44 Uhr:

In Topf drei macht Donezk den Anfang. Abidal lost die Ukrainer in Gruppe H zu Barca und Porto.

Danach folgt Roter Stern Belgrad. Die Serben landen in Gruppe G bei ManCity und RB Leipzig.

Nun kommt PSV Eindhoven dran. Die Niederländer treffen in Gruppe B auf Sevilla und Arsenal London.

Als Viertes ist die AC Mailand an der Reihe. Der italienische Tabellenführer kommt zu Paris St. Germain und Borussia Dortmund in Gruppe F, eine echte Hammergruppe!

Österreichs Meister FC Salzburg folgt danach. Sie dürfen sich auf Gruppe D mit Inter Mailand und Benfica Lissabon.

Lazio Rom kommt damit in Gruppe E zu Atletico und Feyenoord.

In München kann man dann etwas aufatmen: Der FC Kopenhagen kommt in die Gruppe A.

Zuletzt kommt Sporting Braga zu Neapel und Real Madrid in die Gruppe C.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.33 Uhr:

Nun zieht Cole aus Topf 2. Weil er Borussia Dortmund holt, muss das Los in eine der Gruppen von E bis H wandern. Eric Abidal verteilt den BVB in Gruppe F zu PSG.

Danach zieht Cole den FC Arsenal. Abidal lost für die „Gunners“ die Gruppe B, also die vom FC Sevilla.

Das nächste Team aus Topf 2 ist Atletico Madrid. Die Spanier wandern in die Gruppe E zu Feyenoord.

Dann folgt Manchester United für Gruppe A ‒ und damit der erste Gegner des FC Bayern!

Danach zieht Cole RB Leipzig, die von Abidal in Gruppe G zu Manchester City gelost werden.

Damit stehe laut Marchetti auch fest, dass Inter in die Gruppe D zu Benfica Lissabon kommt.

Porto wird in die Gruppe H zum FC Barcelona gelost.

Den Abschluss macht Real Madrid, das der SSC Neapel in Gruppe C folgt.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.27 Uhr:

Joe Cole zieht nun die erste Kugel ‒ und er zieht direkt den FC Bayern! Damit wird der deutsche Meister Kopf der Gruppe A.

Es folgen der FC Sevilla in Gruppe B und SSC Neapel in Gruppe C.

Benfica Lissabon führt Gruppe D an, Feyenoord Rotterdam Gruppe E.

In Gruppe F wird Paris St. Germain gezogen, Titelverteidiger Manchester City in Gruppe G.

In der Gruppe H steht der FC Barcelona.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.11 Uhr:

„Nur zwei Teams können das Finale erreichen.“ Mit dieser Weisheit stimmt die Moderation den Raum auf die anstehende Ziehung ein. Die ehemaligen Spieler Joe Cole und Eric Abidal werden als „Special Guests“ vorgestellt. Abidal gewann mit dem FC Barcelona den Titel 2011 in Wembley, wo nun erneut das Finale stattfinden wird.

Auch Giorgio Marchetti, stellvertretender Generalsekretär der UEFA, kommt nun auch auf die Bühne. Er betont, dass alle 32 Teams das Ziel vor Augen hätten, den Pokal zu holen. Außerdem erwähnt er, dass ab der Saison 2024/25 die Champions League eine Umstellung erleben wird. Diese umfassen: 36 statt 32 Teams; eine Liga statt acht Gruppen, dabei acht unterschiedliche Gegner ohne Hin- und Rückspiel; kein Abstieg mehr in die Europa League; K.-O.-Runden-Playoffs vor dem Achtelfinale; fester Turnierbaum nach der Liga-Phase; eine exklusive CL-Woche inklusive Spielen am Donnerstag ‒ der Wettbewerb wird sich definitiv verändern.

Danach werden das Loseverfahren und die einzelnen Töpfe vorgestellt (siehe unten). Durch den Europa-League-Sieg des FC Sevilla sind dieses Jahr nun fünf spanische Teams in der Champions League vertreten.

-------------------------------------------------------

Update, 31. August, 18.05 Uhr:

München / Monaco ‒ Auf wen trifft der FC Bayern München in der Champions League Gruppenphase? Diese Frage wird nun im Grimaldi-Forum in Monaco beantwortet. Möglich sind sowohl Hammer-Konstellationen als auch machbare Kontrahenten. Gleich geht es jedenfalls los. Zunächst folgt aber noch eine kurze musikalische Darbietung mit Piano und Saxophon.

Es folgt ein Rückblick auf die vergangene Champions-League-Saison. Der erstmalige Erfolg von Manchester City im Finale gegen Inter Mailand wird erwähnt. Die Citizens um Stürmerstar Erling Haaland und Trainer Pep Guardiola hatten sich am 10. Juni mit 1:0 gegen den Gegner aus Mailand durchsetzen können und den Henkelpott anschließend in die Höhe stemmen dürfen. Es werden emotionale Bilder gezeigt. Guardiola liegt Kevin De Bruyne in den Armen und sagt zu ihm: „Nach sieben Jahren haben wir es endlich geschafft.“

Falls sich jemand übrigens fragt, wo der FC Liverpool, FC Chelsea oder Juventus Turin in der Auslosung sind: Die „Reds“ spielen in dieser Saison in der Europa League, die „Blues“ sogar gar nicht international. Und „Juve“ wurde aufgrund von Verstößen gegen Finanzregularien von der UEFA von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Außerdem wurde der „Alten Dame“ aus Turin noch eine Geldstrafe von 20 Millionen Euro aufgebrummt, von denen zehn Millionen Euro aber nur bei weiteren Verstößen in den Finanzjahren 2023 bis einschließlich 2025 fällig werden.

-------------------------------------------------------

Erstmeldung, 31. August, 10.14 Uhr:

München / Monaco ‒ In den nationalen Ligen und Pokalen rollt der Ball bereits wieder. Und einen Termin dürften sich Fußballfans besonders dick im Kalender angestrichen haben: Am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. September, beginnt die neue Champions-League-Saison. Mit Abschluss der letzten Qualifikationsrunde am gestrigen Mittwochabend stehen nun auch alle 32 teilnehmenden Teams fest. Heute werden auch direkt um 18 Uhr die Gruppen ausgelost. Den FC Bayern München erwartet dabei eine Vielzahl möglicher Gegner ‒ potenziell sogar eine echte Hammer-Konstellation. Wir geben einen Überblick über die möglichen Gegner.

+++ Bundestrainer Flick nominiert Kader für DFB-Testspiele ‒ zwei Stars des FC Bayern fehlen aber +++

Auslosung der Champions-League-Gruppen: Diese Gegner sind für den FC Bayern München möglich

Unterteilt werden die 32 Mannschaften in vier verschiedene Lostöpfe. Aus diesen wird für jede der acht Gruppen je ein Team gezogen. In Topf eins landen neben Champions-League- und Europa-League-Sieger des Vorjahres auch die Meister der sechs stärksten Nationen nach UEFA-Koeffizient. Eine Besonderheit ergibt sich hier, da der englische Meister Manchester City auch die Champions League gewonnen hat. Für die „Skyblues“ rückt deshalb Feyenoord Rotterdam (Niederlande) nach.

Auf den FC Barcelona (blau-rote Trikots) um Frenkie De Jong kann der FC Bayern München (hier in weiß) in der Champions-League-Gruppenphase nicht treffen. Beide Teams sind in ihrer jeweiligen Liga Meister geworden ‒ und damit im selben Lostopf gelandet. (Archivfoto) © dpa/Peter Kneffel

Die Lostöpfe zwei bis vier sind dann nach Stärke der verbleibenden Teams sortiert. So befinden sich etwa Borussia Dortmund, RB Leipzig, Real Madrid und Inter Mailand als regelmäßige Teilnehmer, die sich in Europas Königsklasse häufig auch für die K.O.-Phase qualifizieren, in Topf zwei wieder. Neue Teams wie Union Berlin landen hingegen in Lostopf vier.

+++ Unfall auf Kreillerstraße: Auto erfasst Fußgängerin +++

Die Töpfe schauen insgesamt wie folgt aus:

Topf 1:

Manchester City (CL-Sieger)

FC Sevilla (Europa-League-Sieger)

FC Bayern München (Meister Deutschland)

FC Barcelona (Meister Spanien)

SSC Neapel (Meister Italien)

Paris St. Germain (Meister Frankreich)

Benfica Lissabon (Meister Portugal)

Feyenoord Rotterdam (Meister Niederlande)

Topf 2:

Borussia Dortmund (Deutschland)

RB Leipzig (Deutschland)

Manchester United (England)

FC Arsenal (England)

Real Madrid (Spanien)

Atletico Madrid (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

FC Porto (Portugal)

Topf 3:

AC Mailand (Italien)

Lazio Rom (Italien)

FC Salzburg (Österreich)

Schachtar Donezk (Ukraine)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

PSV Eindhoven (Niederlande)

FC Kopenhagen (Dänemark)

Sporting Braga (Portugal)

Topf 4:

Union Berlin (Deutschland)

RC Lens (Frankreich)

Real Sociedad San Sebastian (Spanien)

Newcastle United (England)

Young Boys Bern (Schweiz)

Royal Antwerpen (Belgien)

Galatasaray Istanbul (Türkei)

Celtic Glasgow (Schottland)

Auslosung der Champions-League-Gruppen: Schwere Gegner für den FC Bayern München möglich

Wenn um 18 Uhr am heutigen Donnerstag, 31. August also die Gruppen gelost werden, kann das für den FC Bayern München vieles bedeuten. Verschiedene machbare Konstellationen sind möglich. Es droht eventuell aber auch eine echte Hammergruppe. Wichtig zu erwähnen ist noch: In der Gruppenphase kann man nicht auf Teams aus demselben Land treffen. Bedeutet für den deutschen Rekordmeister: Borussia Dortmund und RB Leipzig in Topf zwei sowie Union Berlin in Topf vier sind als Gegner nicht möglich. Ebenfalls heißt das aber: Es ist für die Münchner nicht möglich, sowohl auf Inter Mailand als auch Lazio Rom zu treffen.

+++ Ab November: Stadtwerke München senken Strompreise deutlich +++

Eine (auf dem Papier) machbare Gruppe mit dem FC Bayern wäre etwa folgende Aufteilung:

FC Bayern München

FC Porto

Roter Stern Belgrad

Celtic Glasgow

Gegen Belgrad konnten sich die Münchner in den vergangenen Jahren bereits öfter in der Gruppe durchsetzen. Bei Porto erinnert man sich als FCB-Fan zuletzt vor allem an das furiose 6:1 im Viertelfinal-Rückspiel 2015. Auch Celtic Glasgow ließ man zuletzt 2017 in der Gruppenphase hinter sich. Dennoch sind diese Teams natürlich mitnichten „Frei-Lose“.

+++ Auch am Donnerstag: Erneut Straßenblockaden durch Aktivisten der „Letzten Generation“ in München +++

Es kann aber auch eine deutlich härtere Konstellation drohen:

FC Bayern München

Real Madrid

AC Mailand

Newcastle United

Nicht nur hätte man dann CL-Rekordsieger Real Madrid in der Gruppe. Auch das derzeit starke Team der AC Mailand (momentan Tabellenführer der Serie A) und das sich mittlerweile im oberen Bereich der Premier League festsetzende Newcastle United könnten als Gegner dazukommen. Hier dürften die Münchner sich wahrscheinlich auf schwere Partien einstellen.

Champions-League-Auslosung: Die Termine der Gruppenspiele des FC Bayern München - Endspiel am 1. Juni 2024

Unabhängig wie die Auslosung um 18 Uhr heute (live auf DAZN) ausgeht: Die Termine für die Gruppenphase sind bereits terminiert. In den folgenden Wochen erwarten den FC Bayern München dienstags oder mittwochs internationale Abendspiele:

1. Spieltag: 19./20. September

2. Spieltag: 3./4. Oktober

3. Spieltag: 24./25. Oktober

4. Spieltag: 7./8. November

5. Spieltag: 28./29. November

6. Spieltag: 12./13. Dezember

Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich danach für die K.O.-Phase. Diese wird kurz vor Weihnachten, am Montag, 18. Dezember, ausgelost. Auch hier stehen die Termine im kommenden Jahr bereits fest. Diese werden, mit Ausnahme des Finalspiels, erneut dienstags und mittwochs ausgetragen. Die Termine lauten wie folgt:

Achtelfinale: 13./14. und 20./21. Februar 2024 (Hinspiele) sowie 5./6. und 12./13. März 2024 (Rückspiele)

Viertelfinale: 9./10. April 2024 (Hinspiele) sowie 16./17. April 2024 (Rückspiele)

Halbfinale: 30. April/1. Mai 2024 (Hinspiele) sowie 7./8. Mai (Rückspiele)

Finale: Samstag, 1. Juni 2024, 21 Uhr im Wembley Stadion (London)

Champions-League-Saison 2023/24: FC Bayern München winken hohe Prämien für erfolgreiches Turnier

An das Wembley-Stadion dürfte der FC Bayern gute Erinnerungen haben: Hier gewannen die Münchner bereits 2013 gegen Borussia Dortmund mit einem 2:1 den Champions-League-Pokal. Mit einem guten Abschneiden in Europas Königsklasse geht auch eine massive Finanzspritze einher:

Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase erhält ein Verein bereits 15,64 Millionen Euro. Pro Sieg in den Gruppenspielen kommen weitere 2,8 Millionen, pro Unentschieden 0,93 Millionen dazu. Der Einzug ins Achtelfinale bringt weitere 9,6 Millionen Euro. Noch mehr Geld gibt es dann für eine Viertelfinal- (10,6 Millionen) und eine Halbfinal-Qualifikation (12,5 Millionen). Gewinnt der FC Bayern dann sogar die Champions League, warten weitere 20 Millionen. Aber selbst als Final-Verlierer erhält man noch eine Prämie von 15,5 Millionen Euro.

