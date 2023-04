DEL-Halbfinale 2023: EHC Red Bull München gegen Wolfsburg - so erleben Sie das Spiel live im TV

2. Halbfinale

+ © Red Bull München/City Press Der EHC Red Bull München trifft am Sonntag, 2. April, im zweiten Halbfinale auf Wolfsburg. © Red Bull München/City Press

Der EHC Red Bull München könnte am Sonntag mit einem Sieg in Wolfsburg die Weichen fürs Finale stellen. Ob‘s gelingt, erfahren Sie in unserem Ticker

Update Sonntag, 2. April, 13.15 Uhr:

Das Spiel läuft. Auf geht‘s München! Wie es sich für ein Playoff-Halbfinale gehört, ist die Halle in Wolfsburg natürlich ausverkauft. Genau wie München geht übrigens auch Wolfsburg in unveränderter Aufstellung in dieses zweite Spiel.

Erstmeldung Sonntag, 2. April, 12.30 Uhr

München - Nach dem souveränen 5:2-Sieg im ersten Halbfinale am Freitag will der EHC Red Bull München heute in der Autostadt nachlegen. Am Sonntag, 2. April, geht es um 13.15 Uhr los.

Wie die Red Bulls auf ihrer Homepage mitteilen, gehen sie mit der gleichen Aufstellung wie am Freitag ins Spiel:

Goalies: Niederberger | aus den Birken

R1: Szuber – Boyle | DeSousa – Hager – Kastner

R2: Johansson – Redmond | Ehliz – Smith – Ortega

R3: Abeltshauser – Blum | Varejcka – Street – Parkes

R4: McKiernan | Tiffels – Eder – Schütz

EHC Red Bull München gegen Wolfsburg: So sehen Sie Spiel 2 live im TV

Servus TV überträgt die Partie ab 13.15 Uhr live und in voller Länge.

In der Best-Of-Seven-Serie gilt: Wer als erstes Team vier Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Für Spiel 3 in München verlosen wir übrigens 3x2 Karten.

