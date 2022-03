Fridays for Future protestiert in München gegen Ukraine-Krieg ‒ Die weiteren angemeldeten Demos im Überblick

Von: Jonas Hönle

Teilen

Demo gegen Ukraine-Krieg von Fridays for Future in München. Auch weitere Proteste wurden angemeldet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Donnerstag protestiert Fridays for Future gegen den Krieg in der Ukraine. In München wurden auch weitere Demos gegen die Invasion durch Russland angemeldet.

Fridays for Future demonstriert normalerweise gegen die Klimakrise, doch die Umweltschützer organisieren am heutigen Donnerstag eine Demo gegen den Krieg in der Ukraine. In München haben sich auch schon weitere Proteste beim KVR angemeldet.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Fridays for Future protestiert am Donnerstag gegen Ukraine-Krieg - Weitere Demos in München beim KVR angemeldet

Als Protest gegen den Krieg in der Ukraine ruft Fridays for Future einen weltweiten Solidaritätstag aus. „Eines der reichsten Länder der Welt, dessen Herrscher die Menschenrechte seit Jahren nicht respektieren, hat die Ukraine auf brutale Weise angegriffen“, hieß es in dem Aufruf. „Worte und Erklärungen reichen nicht aus - wir müssen Russland entschlossen davon abhalten, in der Welt zu funktionieren - wirtschaftlich, gesellschaftlich, energetisch und diplomatisch.“

Die Aktivisten von Fridays for Future sehen zudem einen Zusammenhang mit ihrem Kernthema, dem Klimaschutz. „Die Kriege, die in der Welt geführt werden, einschließlich des Krieges, der durch Putins Angriff auf die Ukraine ausgelöst wurde, sind Kriege um Ressourcen. Die Ära der fossilen Brennstoffe muss beendet werden - der Kampf um sie ist eine enorme Bedrohung für Menschen und Ökosysteme“, hieß es weiter.

Gestern haben in München 45 000 Menschen bei einer Demo auf dem Königsplatz gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine protestiert. Es fielen auch scharfe Worte Richtung Putin.

Die Demos in München gegen den Ukraine-Krieg im Überblick

Neben der Demo von Fridays for Future am Donnerstag haben sich auch weitere Proteste gegen den Ukraine-Krieg in München beim Kreisverwaltungsreferat angemeldet. Ein Überblick:

Lesen Sie auch München zeigt Flagge im Ukraine-Konflikt! Politiker versammeln sich am Friedensengel - Mega-Demo läuft Der Krieg in der Ukraine treibt die Münchner um. Sie zeigen ihre Solidarität. Am Mittwochabend gibt es eine große Demo, am Vormittag zeigten Politiker Flagge. München zeigt Flagge im Ukraine-Konflikt! Politiker versammeln sich am Friedensengel - Mega-Demo läuft Tausende zeigen Solidarität ‒ so hilft München der Ukraine Welche Hilfe die Ukraine aus unserer Stadt erfährt, wie sich der Krieg auf Münchner Unternehmen auswirkt und wie Sie Solidarität zeigen und helfen können... Tausende zeigen Solidarität ‒ so hilft München der Ukraine

Donnerstag, den 03. März : „Demonstration zur Solidarität mit der Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands“, Demozug ab 17 Uhr vom Odeonsplatz zum Friedensengel.

: „Demonstration zur Solidarität mit der Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands“, Demozug ab 17 Uhr vom Odeonsplatz zum Friedensengel. Freitag, den 04. März : „Schluss mit ihren Kriegen - Kundgebung zur aktuellen Situation in der Ukraine“, Demo ab 17 Uhr am Odeonsplatz.

: „Schluss mit ihren Kriegen - Kundgebung zur aktuellen Situation in der Ukraine“, Demo ab 17 Uhr am Odeonsplatz. Samstag, den 05. März : „Gemeinsam für Friede“, Menschenkette vom Ukrainischen Konsulat zum Russischen Konsulat ab 12 Uhr.

: „Gemeinsam für Friede“, Menschenkette vom Ukrainischen Konsulat zum Russischen Konsulat ab 12 Uhr. Sonntag, den 06. März : „Krieg in der Ukraine: Europa muss einig auftreten und zueinanderstehen. Beitrag für Frieden, Freiheit und Demokratie“, Demo ab 14 Uhr auf dem Max-Joseph-Platz.

: „Krieg in der Ukraine: Europa muss einig auftreten und zueinanderstehen. Beitrag für Frieden, Freiheit und Demokratie“, Demo ab 14 Uhr auf dem Max-Joseph-Platz. Samstag, den 12. März: „Krieg in der Ukraine“, Demo ab 15 Uhr auf dem Rotkreuzplatz.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Stadt München ein Spendenkonto eingerichtet und bereitet die Aufnahme von Geflüchteten vor. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden oder suchen Personen, die Hilfe oder sogar Unterkünfte bieten können. Hallo hat zusammengefasst, wo und wie die Münchner helfen können:

Quelle: www.hallo-muenchen.de