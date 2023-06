Depeche Mode im Olympiastadion München: Einschränkungen bei U-Bahn U3 ‒ MVG gibt Tipps für Konzert-Besucher

Memento Mori Tour 2023

Depeche Mode spielt am Dienstag im Olympiastadion München. So kommen Besucher mit der MVG zum Konzert.

Depeche Mode spielt im Olympiastadion München, doch bei der U-Bahn-Linie U3 kommt es zu Einschränkungen. So kommen Besucher mit der MVG zum Konzert.

München ‒ Depeche Mode ist nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied und Keyboarder Andrew Fletcher wieder auf Welttournee. Am Dienstag spielt die britische Synthie-Pop-Band dabei ein Konzert im Olympiastadion in München.

Depeche Mode im Olympiastadion München - So gehts mit der MVG zum Konzert

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt für die Anreise zum Konzert im Olympiapark die U-Bahn-Linie U8.

Die U3 kann wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor nur im 10- Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach über die Station Olympiazentrum fahren. Wegen der Unterbrechung zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz rechnet die MVG zudem mit zahlreichen Fahrgästen bei der U-Bahn-Linie.

Die U8 ist daher als Verstärkung im Einsatz und dient als Alternative für die An- und Abreise zwischen Olympiazentrum und der Innenstadt sowie zur S-Bahn am Hauptbahnhof.

MVG rechnet mit Engpässen am Olympiazentrum wegen Konzert von Depeche Mode - U8 und U1 als Alternative zur U3

Die MVG rechnet zum Ende des Konzerts von Depeche Mode mit Engpässen an der Station Olympiazentrum, wenn tausende Besucher zum Bahnhof strömen. Bei drohender Überfüllung wird dieser – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – für einige Minuten gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.

Tipp der MVG Konzert-Besucher gelangen auch mit der U1 zum Olympiastadion - mit Fußweg ab der Station Gern. Alternativ können Fahrgäste auch mit der U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum fahren und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren bis kurz vor 1 Uhr jeweils im 10-Minuten-Abstand von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

