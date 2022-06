19 neue Dauerausstellungen im Deutschen Museum in München nach Sanierung ‒ Hallo hat sich schon umgesehen

Neue Dauerausstellungen im Deutschen Museum München nach der Sanierung. © Angelika Warmuth/dpa

Im Deutschen Museum öffnen nach der Millionen Euro teuren Sanierung neue Dauerausstellungen. Hallo München hat sich schon einmal umgesehen und Fotos gemacht.

Ein weiterer Meilenstein bei der Sanierung des Deutschen Museums ist erreicht: Nach sechseinhalb Jahren Bauzeit öffnen am Freitag, 8. Juli, 19 neue Dauerausstellungen im ersten generalsanierten Bereich des Gebäudes.

Auf einer Fläche von 20 000 Quadratmetern können Besucher in Welten der Chemie, der Musikinstrumente, der Atomphysik und der Gesundheit eintauchen. Hallo hat vorab schon Einblicke erhalten.

Der Umbau hat bisher insgesamt 445 Millionen Euro gekostet und wurde von öffentlichen Mitteln sowie Spenden finanziert. „Nach der Einweihung des Deutschen Museums im Jahr 1925 ist das jetzt die erste größte Neueröffnung“, sagt Generaldirektor Wolfgang M. Heckl.

Doch es ist noch viel zu tun. Ab Mittwoch, 29. Juni, werden die noch geöffneten Ausstellungen wie das Bergwerk oder die Blitzausstellung geschlossen. Dann wird auch dieser Teil des Museums saniert.

2028 soll das gesamte Museum in neuem Licht erstrahlen. Direktor Heckl freut sich aber schon jetzt: „Die Menschen werden vom neuen Deutschen Museum genauso begeistert sein wie ich.“

Tasten und Saiten im Deutschen Museum München

Majestätisch prangt die Steinmeyer Orgel hoch oben in der Abteilung Musikinstrumente. Diese wurde extra für das Deutsche Museum gebaut und kann auch heute noch bespielt werden. Doch nicht nur Tasten­instrumente, sondern auch Saxophone, Musikautomaten und der legendäre Moog IIIp Synthesizer können hier bestaunt werden.

Der legendäre Moog IIIp Synthesizer © Deutsches Museum

Dauerausstellungen Mit-Rechnen in München

Eine Ausstellung, die im Deutschen Museum auch Mathe-Muffeln Spaß bringt, ist die Mathematik. Denn hier stehen viele Mitmach-Stationen bereit. Sie sind in vier Bereiche unterteilt. Im ersten bekommt man eine Anleitung für verschiedene Formeln, um dann bei Symmetrie, Perspektive und Dimension selbst zu rechnen, zu probieren und zu verblüffenden Ergebnissen zu kommen.

Die Mitmachstation in der Ausstellung Mathematik. © Deutsches Museum

Neues Zeitalter in der Abteilung Elektronik und ein „Schrotttornado“

In der Abteilung Elektro beginnt ein neues Zeitalter. Dass die Elektronik das Leben grundlegend verändert hat, ist wahrscheinlich jedem bewusst. Aber welche Nachteile sie mit sich bringt, wird vor allem auch durch das Highlight, den „Schrott­tornado“, gezeigt. Er soll unterstreichen, dass Müll oft bunt und klein wirkt – am Ende aber eine riesige Gefahr birgt.

Der „Schrott­tornado“ im Deutschen Museum © Deutsches Museum

Eine Reise durch den menschlichen Körper im Deutschen Museum

Die Ausstellung Gesundheit zeigt die Anfänge der Medizin im 19. Jahrhundert bis zum heutigen Standard – sowohl in der Pharmaindustrie als auch bei medizinischen Geräten. Gestaltet ist das Ganze als Reise durch den menschlichen Körper – ein riesiges Herz, ein Kopf und ein Fuß sind Ausstellungsobjekt wie Informationsquelle.

Hingucker: der erste Brutkasten von Robert Koch und die Möglichkeit, eine Hybrid-OP live mitzuverfolgen.

Der erste Brutkasten von Robert Koch. © Deutsches Museum

Experimentierfreudig!

Im Chemieunterricht dürfen Experimente nicht fehlen – also auch nicht in der neuen Chemie-Ausstellung des Deutschen Museums. Der Hörsaal bietet hierfür die perfekte Atmosphäre und lädt zum Staunen ein. Ein Highlight dieser Abteilung ist das riesige interaktive Periodensystem. Es zeigt die wissenschaftliche Chemie unterteilt in die Bereiche Alltag, Sport, aber auch Industrie.

Dauerausstellung Chemie im Deutschen Museum. © Patricia Stücher

Bitte lächeln!

Wir kommunizieren tagtäglich mit Bildern. Wie sie früher produziert wurden, zeigt die Abteilung Foto und Film. Der erste Lichtton-Kinoprojektor von 1919 ist dabei ein echter Hingucker. Aber auch die neuesten Entwicklungen finden ihren Platz hier.

Die Abteilung Foto und Film im Deutschen Museum. © Patricia Stücher

Höhlenmalerei, Comics und Codes

In den Hallen von Bild Schrift Codes wird themenübergreifend alles zur Kommunikation in Medien dargestellt. So findet man hier nicht nur Höhlenmalereien, sondern auch moderne Comics. In der Maschinenhalle steht dann die Besonderheit in einer Vitrine: die erste Schnellpresse „Lynotype“. Auch über Kryptologie können die Besucher hier Einiges lernen – bei Mitmachstationen kann man selbst verschlüsseln!

Alles zur Kommunikation in Medien. © Patrica Stücher

