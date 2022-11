Vorbereitung für Katastrophenfall ‒ Handy-Nutzer in Deutschland erhalten Info-SMS über Warnsystem Cell Broadcast

Von: Jonas Hönle

Teilen

Netzbetreiber weisen Handy-Kunden per SMS auf Warnsystem Cell Broadcast hin. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

In den kommenden Tagen informieren die Netzbetreiber in Deutschland per SMS über das Warnsystem Cell Broadcast. Dieses wird dann am bundesweiten Warntag getestet.

Um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen, soll in Deutschland das Warnsystem Cell Broadcast eingeführt werden.

Als Vorbereitung werden alle Handy-Besitzer in Deutschland in den kommenden Tagen mit einer SMS über das System informiert. Das teilten die Mobilfunk-Provider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) am Donnerstag mit.

Das Warnsystem soll dann zum ersten Mal am geplanten bundesweiten Warntag am 8. Dezember in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden

Handy-Nutzer in Deutschland werden per SMS über Warnsystem Cell Broadcast informiert

Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn muss man bei Cell Broadcast keine App haben, um alarmiert zu werden. Man muss auch keine Mitteilungs-App für das Lesen von SMS öffnen, da der Warntext ohne Zusatz-Anwendung auf dem Bildschirm erscheint. Mit dem Eintreffen des Warntextes ertönt auch ein lautes Tonsignal.

Vorbereitung für den Katastrophenfall - Warntag am 8. Dezember in Deutschland

Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland waren die heftigen Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021, bei denen es Dutzende Tote gab.

Die Flutkatastrophe hatte gezeigt, dass die Warn-Apps und klassischen Sirenen nicht ausgereicht haben, um die Bevölkerung flächendeckend vor der Gefahr zu warnen. In anderen EU-Staaten ist Cell Broadcast bereits im Einsatz.

Warnsystem Cell Broadcast Das Warnsystem ist beim iPhone von Apple mit den Betriebssystem-Versionen iOS 16, 15.7.1 und 15.6.1 und bei Geräten mit dem Google-Betriebssystem Android ab Version 11 kompatibel. Damit die Menschen in Deutschland die Warnhinweise empfangen können, muss ein Handy oder Smartphone, das mit Cell Broadcast kompatibel ist, eingeschaltet und empfangsbereit sein.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.