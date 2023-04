Geflüchtete ungerecht verteilt? ‒ Dialog erwünscht

Geflüchtetenunterkünfte in München ungerecht verteilt? Anwohner üben konstruktive Kritik

Von: Katrin Hildebrand

Das eher dörfliche Johanneskirchen soll bald noch mehr Geflüchtete aufnehmen. © Archivfoto: Schlaf

Johanneskirchen soll weitere Geflüchtete aufnehmen, was bei den Anwohnern einen faden Beigeschmack hinterlässt. Sie fühlen eine ungerechte Verteilung und wünschen sich einen Dialog.

Johanneskirchen ‒ Erst vor Kurzem hat sich die Viertelpolitik mit dem Thema befasst. Nun melden sich die Anwohnenden zu Wort. In einer Rundmail kritisieren sie die hohe Anzahl an Bettplätzen für Geflüchtete in Bogenhausen. In den Osten des Stadtbezirks sollen 590 bis 750 Menschen kommen. Davon circa 270 bis 320 nach Johanneskirchen.

Dort betreibt Maria Eberl gemeinsam mit ihrer Familie den Wiesheu-Hof. „Wir sind der Meinung, dass die Geflüchteten, die kommen, integriert werden müssen“, erklärt sie im Gespräch mit Hallo. „Weniger Menschen wären in dieser dörflichen Struktur besser zu integrieren.“

Geflüchtete ungerecht verteilt? ‒ Dorfcharakter könnte Strich durch Rechnung machen

Zumal es vor Ort kaum Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und zum Kennenlernen gebe. „Die Geflüchteten müssen ja auch mal raus. Aber Sportplätze sind rar und an Gaststätten gibt es nur etwas im gehobenen Bereich.“ Auch in Sachen ärztlicher Versorgung sehe es mau aus.



Das Feld soll bald eine Unter­kunft beherbergen. Maria Eberl und David Hoffmann befürchten, dass das dörfliche Johanneskirchen damit überfordert sein könnte. © Katrin Hildebrand

Ihr Nachbar David Hoffmann findet es ungerecht, dass der 13. Stadtbezirk laut den neuen Plänen des Sozialreferats am meisten Menschen aufnehmen muss. An zweiter Stelle steht Trudering-Riem mit etwa 500 Plätzen, danach folgen Milbertshofen-Am Hart und Allach-Untermenzing mit circa 300. Sein Wunsch: Auch innerstädtische Stadtteile müssten in die Pflicht genommen werden. „Dort könnte man beispielsweise leerstehende Büroflächen in Wohnflächen umwandeln.“



Geflüchtete ungerecht verteilt? ‒ Dialog erwünscht

Sehr wichtig wäre den beiden, dass die Stadt mit Anwohnenden sprechen würde. „Sie könnten uns ja erklären, was geplant ist und wie wir uns das vorstellen müssen“, meint Eberl. „Es findet kein Dialog und direkter Kontakt statt.“ Die Pläne des Sozialreferats haben sie aus den Medien und durch einen Elternabend an der Schule erfahren. „Anwohner haben mehr Wissen über die Gegebenheiten vor Ort“, ergänzt Hoffmann. Ein Austausch könnte für beide Seiten fruchtbar sein.



Als positives Beispiel für eine Unterkunft nennen sie das Anker-Zentrum am S-Bahnhof Johanneskirchen. „Dort sind Familien mit Kindern“, erklärt Hoffmann. Die Infrastruktur vor Ort sei gut, das sei wichtig für die Neuankömmlinge.

Das Sozialreferat teilte auf Hallo-Anfrage mit, sein Ziel sei eine gleichmäßige Verteilung der neuen Unterkünfte auf alle Bezirke. Derzeit sei die Verwaltung auf schnell verfügbare städtische Flächen und Gewerbe­objekte angewiesen. Diese müssten über einen längeren Zeitraum nutzbar sein. Der angespannte Grundstücks- und Immobilienmarkt und ein geringes Angebot an Flächen stelle die Stadt jedoch aktuell vor große Herausforderungen.

