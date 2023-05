Diana Iljine gibt Leitung des Filmfestes München ab ‒ Die 40. Ausgabe des Festivals läuft noch unter ihrer Regie

Von: Jonas Hönle

Diana Iljine gibt Leitung des Filmfestes München ab. © Felix Hörhager/dpa

Diana Iljine hat während ihrer Amtszeit als Leiterin des Filmfestes München den Etat und die Sponsorengelder des Festivals verdoppelt - nun hört sie auf.

München ‒ Diana Iljine gibt ihren Posten als Leiterin des Filmfestes München zum Oktober 2023 ab. Das teilte sie dem Aufsichtsrat der Internationalen Münchner Filmwochen GmbH (IMF) bei einer Sitzung am Mittwoch mit, wie es am Abend in einer Mitteilung des Filmfestes laut dpa hieß.

Die 40. Ausgabe des Festivals vom 23. Juni bis 1. Juli wird noch unter ihrer Regie über die Bühne gehen. Der künstlerische Leiter Christoph Gröner werde voraussichtlich ab Oktober dann für die Filmfeste 2024 und 2025 die Geschäftsführung der IMF übernehmen.

Die Kommunikationswissenschaftlerin Iljine hatte ihren Posten seit 2011 inne. Sie habe während ihrer Amtszeit den Etat und die Sponsorengelder des Festivals verdoppelt.

Während bei der Premieren-Ausgabe 1983 rund 100 Filme gezeigt worden seien, seien es heute in der Regel um die 150 Filme, die als Weltpremieren oder europäische und deutsche Premieren in die Festivalkinos kämen.

Zu den internationalen Gästen zählten demnach Hollywood-Stars wie Melanie Griffith, Michael Caine, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Antonio Banderas und Sofia Coppola.

„Zusammen mit meinem großartigen Team konnte ich in den vergangenen zwölf Jahren viel bewegen“, teilte Iljine mit. Das Filmfest zu leiten sei Freude und Ehre zugleich gewesen.

Würdigung für Festival-Engagement

Hans Michael Strepp, Ministerialdirektor im Digitalministerium würdigte Iljines Engagement. Sie habe bei ihrem Antritt ein internationales und herausragendes Festival versprochen und dieses Versprechen auch eingelöst. Das Filmfest München zähle zu den wichtigsten in Deutschland, die Stadt München und der Freistaat Bayern hätten davon stets profitiert.

Strepp übernimmt den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden von Münchens zweiter Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die den Angaben nach künftig als dessen Stellvertreterin fungiert. Der Aufsichtsratsvorsitz in der IMF wechselt alle zwei Jahre zwischen der Staatsregierung und der Stadt München.

