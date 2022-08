Gleich fünf Diebe am Hauptbahnhof München in wenigen Stunden überführt ‒ Beliebte Beute kam in Dosen

Männer geschnappt

+ © dpa/Johannes Neudecker Die Polizei nahm gleich fünf Männer wegen Diebstahl am Hauptbahnhof München fest. (Symbolbild) © dpa/Johannes Neudecker

Am Hauptbahnhof München wurden fünf Diebe beim Diebstahl von Bier und Energiedrink-Dosen von Mitarbeitern erwischt - viele davon im selben Laden.

Am Hauptbahnhof München wurden am Sonntag innerhalb weniger Stunden fünf Diebe überführt. Mitarbeiter eines Geschäfts im Zwischengeschoss bemerkten die Diebstahl-Versuche und alarmierten die Polizei. Besonders beliebt als Beute waren Bier und Energiedrinks in Dosen.

Fünf Diebe am Hauptbahnhof München in wenigen Stunden - Beliebte Beute: Bier und Energiedrink-Dosen

Gegen 16:45 beobachtete ein Laden-Mitarbeiter einen Mann, der einen ganzen, noch vollständig mit Plastik verpackten Karton mit 24 Dosen Energydrinks in seinen Rucksack verstaute. Als er an der Kasse nicht bezahlte, hielt der Mitarbeiter den 26-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts an und verständigte die Polizei.

Der Verkaufswert der Beute belief sich auf 65,76 €. Ob er die Energiedrinks selbst verzehren oder verkaufen wollte, gab der Mann aus Pasing nicht an.

Bereits zuvor hatten zwei Obdachlose (26 und 48 Jahre alt) im selben Geschäft versucht Lebensmittel und sechs Dosen Bier im Gesamtwert von 19,50 € zu entwenden. Beim Bezahlen an der Kasse nahm der Ältere nur einige wenige Lebensmittel aus der Tasche und versuchte mit den anderen, ohne diese zu bezahlen, das Geschäft zu verlassen. Beide wurden von einem Mitarbeiter beobachtet, der die Polizei informierte.

Beliebte Beute: Bier und Energiedrink-Dosen - Diebstahl am Hauptbahnhof München

Kurz nach 13:00 Uhr, wieder im selben Geschäft im Hauptbahnhof München, beobachtete ein Mitarbeiter einen 72-jährigen Mann, wie dieser Waren im Wert von 5,98 € in eine mitgeführte Papiertasche legte. Auch er versuchte das Geschäft ohne Bezahlung für das Mineralwasser sowie eine Dose Energydrink zu verlassen.

Um 11:40 Uhr versuchten ein weiterer Mann sein Glück beim Diebstahl in dem Laden. Bei dem 60-jährigen Wohnsitzlosen fanden Mitarbeiter nach Verlassen des Geschäftes eine Dose Bier (Warenwert: 1,84 €), die er nicht bezahlt hatte.

Kurz vor zehn Uhr versuchte ein 36-jähriger Mann, diesmal in einem anderen Geschäft im Zwischengeschoss, drei 0,5-Liter-Flaschen Bier im Wert von 5,91 € zu stehlen. Der mit 2,05 Promille alkoholisierte Wohnsitzlose wurde beobachtet und angehalten.

Gegen alle fünf Männer wird von der Bundespolizei wegen Diebstahls ermittelt. Sie konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache freien Fußes verlassen.

