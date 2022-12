Laden-Diebin am Hauptbahnhof München attackiert Detektiv ‒ Frau überwältigt und im Krankenhaus untersucht

Von: Jonas Hönle

Teilen

Diebin am Hauptbahnhof München attackiert Laden-Detektiv und wird von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Als eine Frau beim Diebstahl am Hauptbahnhof München mit Alkohol und Drogen im Blut erwischt wurde, stürzte sie sich auf den Laden-Detektiv.

München ‒ Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es zu einer Attacke einer Laden-Diebin auf einen Detektiv. Der Mann erwischte die Frau am Hauptbahnhof München beim Diebstahl und brachte sie in sein Büro.

Laden-Diebin am Hauptbahnhof München erwischt - Attacke auf Detektiv nach Diebstahl

Als der 42-Jährige die Polizei anrief, rastete die Diebin aus. Erst wischte sie das zuvor übergebene Diebesgut vom Schreibtisch auf den Boden, dann schubste sie den Mann mit beiden Armen und trat ihm mit dem Winterstiefel gegen den Oberschenkel, berichtet die Bundespolizei.

Der Detektiv setzte sich zu Wehr, rang die 23-Jährige zu Boden, überwältigte sie und hielt sie, zusammen mit einem weiteren Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Frau erlitt bei dem Vorfall eine blutende Gesichtsverletzung am Kinn. Der 42-Jährige blieb äußerlich unverletzt.

Verdacht auf Alkohol und Drogen - Polizei-bekannte Frau im Krankenhaus untersucht

Auf der Wache lehnte die Verletzte eine ärztliche Betreuung ab. Nachdem jedoch von Beamten Anzeichen einer Mischintoxikation von Alkohol und Drogen festgestellt wurde, kam sie - unter Polizei-Begleitung - in ein Krankenhaus.

Nach Verständigung entschied die Staatsanwaltschaft auf Blutentnahme und Haftvorführung am Folgetag (26. Dezember). Die Wohnsitzlose war in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität polizeilich in Erscheinung getreten.

Gegen sie wird nun von der Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ermittelt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.