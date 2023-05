Nach Rucksack-Diebstahl aus ICE am Hauptbahnhof München ‒ Laptop wird Dieb zum Verhängnis

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach einem Rucksack-Diebstahl am Hauptbahnhof München schnappte die Polizei einen verdächtigen Täter. © Bundespolizei

Die Polizei nahm nach einem Rucksack-Diebstahl am Hauptbahnhof München einen verdächtigen Täter fest - auch dank der schnellen Reaktion der bestohlenen Frau.

München ‒ Nach dem Diebstahl eines Rucksacks am Hauptbahnhof München gelang der Polizei dank der GPS-Ortung eines Laptops die schnelle Festnahme eines Verdächtigen. Auch die schnelle Reaktion einer jungen Frau wurde dem Dieb zum Verhängnis.

Polizei schnappt Dieb nach Rucksack-Diebstahl am Hauptbahnhof München - dank Laptop mit GPS

Die 31-Jährige befand sich am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof München und stieg in einen wartenden ICE ein. Laut Bundespolizei wollte sie noch kurz am Bahnsteig Luft schnappen und ließ ihr Gepäck unbeaufsichtigt im Zug zurück.

Dabei nahm ein zunächst unbekannter Täter ihren Rucksack samt Computer im Wert von rund 5.250 Euro an sich und verließ den ICE einige Türen weiter.

Die Frau bemerkte jedoch den Mann mit ihrem Gepäck und folgte ihm in einen Zug am Nebengleis, der kurz darauf los fuhr. Am Ostbahnhof steig die 31-Jährige aus und informierte die Polizei.

Im Rucksack befand sich ein Laptop, mit dessen Unterstützung (GPS-Ortung mit gekoppeltem Smartphone) die Frau und die Beamten den Standort des Diebes in München ausfindig machten. Da die Frau den Dieb sah, konnte sie zudem eine gute Täter-Beschreibung abgeben.

Täter stiehlt Rucksack aus ICE - Frau verfolgt Verdächtigen bis zum Ostbahnhof

Die Polizisten konnten anschließend einen 39-jährigen Verdächtigen am St.-Pauls-Platz, nahe der U-Bahnstation Theresienwiese, festnehmen.

Der Mann hatte den Rucksack samt Laptop der Frau bei sich. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen vom Hauptbahnhof konnte der Täter erkannt und der Diebstahl gerichtsverwertbar nachvollzogen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I ordnete diese die Haftprüfung des wohnsitzlosen Algeriers an.

Der 39-Jährige hält sich laut Polizei seit Dezember 2021 unerlaubt in Deutschland auf. Bei einem Datenabgleich traten zudem zwei Aufenthaltsermittlungen aufgrund von besonders schweren Fällen zu Tage. Die Staatsanwaltschaften Waldshut-Tiengen, im südlichen Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz und Mönchengladbach wurden über die Festnahme des bundesweit reisenden und auftretenden Täter informiert.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.