Große Aktion zur Diebstahl-Bekämpfung in München ‒ Polizei stellt mehrere gestohlene Fahrräder sicher

Von: Jonas Hönle

Die Polizei machte sich in München auf die Suche nach gestohlen Fahrrädern und wurde fündig. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Bei einer großen Aktion zu Bekämpfung des Diebstahls in München rückten 90 Beamte aus und kontrollierten tausende Fahrräder - und wurden fündig.

München ‒ Die Polizei in München führte eine große Aktion zur Bekämpfung des Fahrrad-Diebstahls durch. Am Donnerstag kontrollierten über 90 Beamte rund 3.500 Fahrräder in der Stadt daraufhin, ob es sich bei ihnen um Diebesgut handelt.

Diebstahl-Bekämpfung in München - Polizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Dabei stellten die Polizisten knapp 20 Fahrräder fest, die wegen eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Laut Polizei handelte es sich überwiegend um gut erhaltene Fahrräder der mittleren Preiskategorie, die allesamt abgesperrt waren.

Die Einsatzkräfte stellten die Räder sicher. Nach der Spurensicherung und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sollen sie zeitnah an die Geschädigten ausgehändigt werden.

Des Weiteren fand ebenso am Donnerstag in Pasing eine Codieraktion des ADFC statt. Die weiteren Termine in München im Überblick...

