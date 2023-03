Frauen klauen in Münchens Juwelierläden ‒ Diebstahl mit immer mit derselben Masche

Von: Kristina Beck

Mit dem gleichen Trick gelangten vermutlich zwei Täterinnen in den Besitz von Schmuck. Die Polizei München sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © fxquadro (PantherMedia)

Nach zwei Trickdiebstählen sucht die Polizei in München nach zwei Frauen, die in Juwelierläden in der Sendlinger Straße und in der Burgstraße Schmuck gestohlen haben.

München ‒ Innerhalb von drei Stunden wurden in zwei Juwelierläden Diebstähle gemeldet, wobei die Täterinnen oder die Täterin ähnlich vorgingen.

Diebstahl bei Juwelier: Täterin nutzen Ablenkungsmasche ‒ Polizei München fahndet nach Trickbetrügerinnen

Fall 1

Am Donnerstag, 16. März, betrat eine bislang unbekannte Frau gegen 11.5 Uhr die Geschäftsräume eines Juweliers in der Sendlinger Straße. Unter dem Vorwand sich mehrere Ringe vorzeigen zu lassen, schaffte es die Täterin die Aufmerksamkeit des Inhabers abzulenken. Während dies geschah, entwendete sie aus einer geöffneten Vitrine einen Ring und flüchtete im Anschluss aus dem Geschäft.



Der Inhaber verständigte den Polizeinotruf 110. Daraufhin wurden mehrere Streifen zu Fahndungsmaßnahmen eingesetzt. Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täterin.

Diebstahl in Juwelierladen: Polizei München veröffentlicht Beschreibung der ersten Täterin

Weiblich

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 160 cm groß, schlanke Statur

Sie sprach gebrochen Deutsch.

Sie hatte einen markanten Leberfleck/Muttermal im Gesicht.

Sie führte eine schwarze Tasche mit sich

Fall 2

Der andere Diebstahl ereignete sich gegen 14.30 ebenfalls in der Innenstadt in der Burgstraße. Auch hier ließ sich die Täterin nach Angaben der Polizei mehrere Schmuckstücke vorzeigen und lenkte damit geschickt die Aufmerksamkeit des Ladeninhabers ab, um ein Schmuckstück zu klauen und den Laden im Anschluss zu verlassen.

Der Diebstahl wurde erst später bemerkt und zur Anzeige gebracht. Der Wert der Schmuckstücke beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Diebstahl in Juwelierladen: Polizei München veröffentlicht Beschreibung der zweiten Täterin

Weiblich

Ca. 30‒35 Jahre alt

Ca. 160 cm groß, schlanke Statur

Schwarze lange glatte Haare (die Haare waren zu einem Zopf gebunden)

Sie sprach Deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich osteuropäisch).

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 (Trickdiebstähle) die Ermittlungen übernommen. Aktuell werden Tatzusammenhänge geprüft.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sendlinger Straße (Fall 1) und im Bereich der Burgstraße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

