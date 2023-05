Ablenkungsmanöver in München geglückt ‒ Wie zwei Trickdiebe ein Sakko samt hoher Geldsumme stahlen

Von: Kristina Beck

Die Polizei München sucht nach zwei Trickdieben, die einen Mann nach dem Geldabheben abgelenkt haben und so an einen hohen Geldbetrag kamen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Zwei Männer haben in München ein Sakko aus einem Kofferraum gestohlen. Im Kleidungsstück befand sich eine sehr hohe Geldsumme. Die Polizei sucht Zeugen.

München ‒ Ein Mann ist am Freitag, 28. April, gegen 13 Uhr Opfer eines ausgetüftelten Trickdiebstahls geworden. Der 47-Jährige hat bei einer Bank in der Altstadt Bargeld im fünfstelligen Bereich abgehoben. Das Geld hat er in einem Geldumschlag in einer Tasche in seinem Sakko verstaut.

In der Nähe der Bank wurde er von einem unbekannten Mann auf einen Fleck auf seinem Sakko angesprochen, das er daraufhin ausgezogen und in den offenen Kofferraum seines dort abgestellten Pkws gelegt hat.

Diebstahl in Münchner Innenstadt ‒ Männer entwenden Kleidungsstück mit fünfstelliger Geldsumme

Daraufhin kam ein anderer Mann auf ihn zu und zeigte ihm mehrere Fünf-Euro-Scheine, die neben dem Pkw auf der Straße lagen und die der 47-Jährige aufheben wollte. Wie die Polizei berichtet, muss währenddessen einer der Männer das Sakko samt Inhalt aus dem offenen Kofferraum genommen sein. Im Anschluss entfernten sich die beiden unerkannt in unbekannte Richtung.

Als der 47-Jährige den Diebstahl bemerkte, ging er zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und zeigte die Tat an. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergaben keine Hinweise auf den oder die Täter.



Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei München sucht nach Zeugen im ungewöhnlichen Fall von Trickdiebstahl in der Innenstadt

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30–35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkler Teint, kurze dunkle Haare

dunkel gekleidet

führte einen dunklen Regenschirm und einen dunklen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sparkassenstraße, Maderbräustraße, Tal, Ledererstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

