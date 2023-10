Diebstahl-Serie im Münchner Hauptbahnhof ‒ Polizei rückt immer zum selben Geschäft aus

Von: Jonas Hönle

Polizei am Hauptbahnhof München © Bundespolizei

Mehrere Personen versuchten im selben Laden im Hauptbahnhof München Lebensmittel und Getränke zu stehlen. Doch der Ladendetektiv war wachsam.

München / Isarvorstadt ‒ Die Polizei musste am Sonntag in acht Stunden sechs Mal zum Einsatz in dasselbe Geschäft im Hauptbahnhof München ausrücken. Der Ladendetektiv erwischten mehrere Personen beim Diebstahl.

Diebstahl-Serie in einem Geschäft im Hauptbahnhof München - Ladendetektiv war wachsam

Die Serie begann gegen 10 Uhr. Ein 27-jähriger Obdachloser nahm Lebensmittel im Wert von 24,96 Euro an sich und verließ des Laden im Zwischengeschoss ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv erkannte ihn jedoch, da der Mann bereits am Sonntagmorgen Waren gestohlen hatte.

Um 11.45 Uhr rückte die Bundespolizei dann erneut aus. Ein 46-jähriger Wohnsitzloser hatte sich eine Flasche Rotwein unter die Jacke gesteckt.

Ein weiterer Obdachloser (30 Jahre alt) versuchte gegen 13.10 Uhr eine Palette Red Bull im Wert von 65,76 Euro zu stehlen. Der Ladendetektiv erwischte den mit 0,22 Promille Alkoholisierten jedoch beim Verlassen des Geschäfts. Gegen den Mann bestand bereits ein Hausverbot.

Polizei ermittelt gegen sechs Personen wegen Diebstahl

Gegen 15.15 Uhr versuchte dann eine 25-jährige Münchnerin Lebensmittel im Wert von 8,97 € an der Kasse vorbeizumogeln.

Eine Stunde später erwischte der Ladendetektiv eine mit 1,12 Promille alkoholisierte 40-jährige Frau, die Lebensmittel im Wert von 14,90 Euro aus dem Laden stehlen wollte.

Die Diebstahl-Serie endete mit einem 27-jährigen Münchner. Der Mann packte gegen 18 Uhr vier Flaschen Wein in einen Rucksack, verpasste es jedoch diese an der Kasse zu bezahlen.

In allen Fällen stellte die Bundespolizei Strafanzeigen wegen Diebstahls, einmal zusätzlich wegen Hausfriedensbruchs (gegen den Red-Bull-Dieb). Alle blieben nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

