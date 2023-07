Diebstahl einer wertvollen Armbanduhr scheitert am Prinzregentenplatz knapp

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Diebstahl am Prinzregentenplatz. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Unbekannter versucht mehrere tausend Euro teure Uhr vom Handgelenk einer 81-Jährigen zu lösen. Wieso der Diebstahl scheitert

Bogenhausen - Ein Unbekannter wollte am Freitag eine mehrere tausend Euro teure Uhr vom Handgelenk einer 81-Jährigen stehlen. Die Seniorin wartete gemeinsam mit ihrem Mann gegen 18 Uhr am Prinzregentenplatz an ihrem Auto, als sie ein Mann ansprach. Er erkundigte sich, ob ihm die 81-Jährige Geld für den Parkautomaten wechseln könnte.

Prinzregentenplatz: Dieb verwickelt Seniorin in ein Gespräch

Sie verneinte, wurde aber von ihm in ein Gespräch verwickelt. In dessen Verlauf verdeckte er die Hände der 81-Jährigen mit einer Broschüre und versuchte, die Armbanduhr vom Handgelenk der Frau zu lösen. Er hatte den Verschluss bereits geöffnet, als sie den Diebstahlversuch bemerkte und ihre andere Hand über die Uhr legte.

Der Täter ließ daraufhin von der 81-Jährigen ab und flüchtete zu Fuß auf der Prinzregentenstraße in Richtung stadtauswärts. Im Anschluss informierte eine Angehörige des Ehepaars die Polizei. Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen gesucht Der Täter ist circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, hat eine normal kräftige Statur und schwarze kurze glatte Haare. Er trug ein weißes Oberteil mit kurzen Ärmeln und weiße Bermuda-Shorts. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.