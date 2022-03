Diesel teurer als Benzin: Russlands Krieg in Ukraine treibt Preis in die Höhe ‒ Entspannung ist nicht in Sicht

Von: Jonas Hönle

Wegen Russlands Krieg in der Ukraine kostet der Liter Diesel an der Tankstelle mehr als Benzin. © Sven Hoppe/dpa

Die Preise an der Tankstelle klettern aufgrund Russlands Krieg in der Ukraine auf Rekord-Niveau. Ein Liter Diesel kostet in Deutschland nun mehr als Super E10.

Russlands Krieg in der Ukraine treibt die Preise an der Tankstelle auf Rekord-Höhe. Autofahrer mussten am Sonntag für einen Liter Diesel mehr bezahlen als für Super E10, wie der ADAC am Montag mitteilte. In Deutschland kostete ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,965 Euro. Diesel war sogar noch zwei Cent teurer und stieg auf 1,984 Euro.

Dass Diesel derzeit teurer als Benzin ist, liegt nach Einschätzung des ADAC an der im Moment sehr hohen Nachfrage nach Heizöl. „Das ist eigentlich saisonuntypisch aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird“, erklärte ein ADAC-Sprecher in München.

Entspannung ist nicht in Sicht: Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland hat laut dpa-Bericht die Öl-Preise zum Wochenauftakt auf Rekord-Stand seit 2008 getrieben. Im frühen Handel stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar und lag damit in der Nähe des Rekord-Niveaus von fast 150 Dollar aus dem Sommer 2008. Damit beschleunigte sich der Anstieg des Öl-Preises der vergangenen Tage.

US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor wegen der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland.

