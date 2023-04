Digitalisierung in München: Freies WLAN für alle städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr

In München sollen alle städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr mit frei zugänglichem WLAN ausgestattet werden. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die Stadt treibt ihre Digitalisierungsstrategie weiter voran. In München sollen alle städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr mit freiem WLAN ausgestattet werden.

München ‒ Die Digitalisierung in München soll weiter voranschreiten. Beispielsweise soll auf der S-Bahn-Stammstrecke in Zukunft Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Für alle Hallen- und Freibäder wird ein digitales Ticket eingeführt. Ein Grundsatz der Digitalisierungsstrategie der Stadt soll die Digitale Teilhabe sein.

Freies WLAN für städtische Einrichtungen: Digitalisierung soll allen Menschen in München zugutekommen

Heißt: Die Digitalisierung soll allen Menschen in München zugutekommen. Als Teil dieser Strategie werden in Zukunft alle städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr mit frei zugänglichem WLAN ausgestattet. Das hat der IT-Ausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Eine Bedarfserhebung im Sommer 2022 hatte ergeben, dass neben den derzeit über 8.600 aktiven WLAN Access Points weitere 143 an 37 Standorten benötigt werden. Betroffen sind speziell die Wartebereiche in Dienststellen mit Publikumsverkehr, inklusive dem Jobcenter.

Freies WLAN für städtische Einrichtungen mit Publikumsverkehr in München

Wie die Stadt berichtet, sind rund ein Drittel davon bereits angebracht, der Rest soll in 2023 kontinuierlich installiert werden. Die Kosten des Projektes belaufen sich einmalig auf 357.000 Euro. Knapp 19.000 Euro kommen jährlich hinzu.

Zunächst sollen mobile Mobilfunk-WLAN-Router zum Einsatz kommen, bis in einem weiteren Schritt fest installiertes WLAN zur Verfügung gestellt werden kann.

