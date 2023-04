„Disney100“ feiert Europa-Premiere in München ‒ Alle Infos zur Ausstellung in der Kleinen Olympiahalle

Von: Jonas Hönle

Bald geht es los: Die „Disney 100“-Ausstellung feiert in der Kleinen Olympiahalle Europapremiere. © Disney

„Disney100: Die Ausstellung“ feiert Europa-Premiere in der Kleinen Olympiahalle in München. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt und Öffnungszeiten und erste Einblicke...

München ‒ Mit 21 Jahren zog Walter Elias Disney nach Hollywood - mit 40 Dollar in der Tasche. Zusammen mit seinem Bruder baute er 1923 das Trickfilmstudio „Disney Brothers“ auf, das sich zur „Traumfabrik“ entwickelte und mit den ersten Mickey-Mouse-Kurzfilmen die Welt eroberte.

München feiert nun das 100-jährige Disney-Jubiläum mit der Europa-Premiere der Ausstellung „Disney100“ in der Kleinen Olympiahalle.

„Disney100: Die Ausstellung“ in München - Europa-Premiere in der Kleinen Olympiahalle

Auf der 1500 Quadratmeter große Infotainment-Erlebniswelt ist zum ersten Mal die gesamte Unternehmensfamilie an einem Ort vereint - ob Mickey Mouse, mit Arielle, Captain Jack Sparrow und Nemo auf hoher See oder mit Skywalker, Stitch und Thor in weiten Galaxien.

Gezeigt werden nicht nur Originalzeichnungen, Artefakte und Requisiten der beliebten Zeichentrickfilme. In zehn aufeinander abgestimmten Themengalerien präsentiert die Firma unter anderem auch die Marken Pixar, Marvel und Star Wars.

So können Besucher in Erinnerungen an ihre Lieblingsgeschichten schwelgen und entdecken, wie ihre größten Helden von der Idee bis zur Animation entstanden sind.

„Disney100: Die Ausstellung“ in München - Infos zu Tickets, Anfahrt und Öffnungszeiten

„Disney100“ eröffnet am Dienstag, 18. April, in der Kleinen Olympiahalle, Spiridon-Louis-Ring 21, und ist bis Sonntag, 3. September, zu sehen.

Karten gibt es ab 24,90 Euro bei den gängigen Onlineportalen oder unter Telefon 01806 / 57 00 70.

Öffnungszeiten

Montag - Mittwoch: 10.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag - Freitag: 10.00 - 20.00 Uhr

Samstag: 9.00 - 20.00 Uhr

Sonntag: 9.00 - 18.00 Uhr

Der Weg zur Kleinen Olympiahalle Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Kleine Olympiahalle im Olympiapark München mit der U-Bahn U3 in Richtung Moosach (Haltestelle Olympiazentrum: ca. 10 Minuten Fußweg), der Tram 20 und 21 (Haltestelle Olympiapark West) sowie 27 (Haltestelle Petuelring: ca. 5 Minuten Fußweg), dem Bus 144 (Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg), 173 (Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eisspotzentrum, Petuelring) sowie 177 und 178 (Haltestelle Petuelring) zu erreichen.

