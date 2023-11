S-Bahn in München entgleist: Sperrung der Stammstrecke dauert länger an ‒ Ausfälle und Verspätungen am Donnerstag

Auf der Stammstrecke München kommt es zu einer Sperrung, da eine S-Bahn im Tunnel am Isartor entgleiste. © Peter Kneffel/dpa

Bei einem Unfall ist eine S-Bahn am Isartor entgleist. Auf der Stammstrecke München kommt es daher zu einer Sperrung. So fahren die Linien aktuell...

München ‒ In München ist am Donnerstagmorgen eine S-Bahn am Bahnhof Isartor entgleist. Auf der Stammstrecke kommt es daher zu einer Sperrung zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof, aufgrund der Reparatur der Strecke. Zudem kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Gesamtnetz kommen.

Update: 13.41 Uhr

Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München dauert voraussichtlich bis in die Abendstunden an

Nach dem Unfall, bei dem eine S-Bahn in München entgleiste, kommt es weiterhin zu einer Sperrung auf der Stammstrecke.

Das Drehgestell wurde mittlerweile wieder auf die Schienen gebracht und der Zug konnte aus dem Tunnel am Isartor geschafft werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Aktuell arbeite die DB an der Reparatur der entstandenen Schäden.

Der Tunnel muss für die Dauer der Arbeiten für den S-Bahn-Verkehr gesperrt bleiben. Die DB rechnet mit der Sperrung der Stammstrecke mindestens bis in die Abendstunden.

So fahren die S-Bahn-Linien aktuell:

S1 Freising/Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

S2 Petershausen/Altomünster: Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hackerbrücke.

S2 Erding: Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hackerbrücke.

S3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof.

S4 Geltendorf: Die S-Bahnen verkehren ab Pasing über die Stammstrecke bis Donnersbergerbrücke und weiter ohne Halt Hackerbrücke bis München Hbf Gl. 27-36.

S6 Tutzing: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S6 Ebersberg: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.

S7 Wolfratshausen: Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.

S7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

S8 Herrsching - Flughafen: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen.

Zwischen München Pasing und dem Hauptbahnhof fahren die Tram 19 und Züge des Regionalverkehrs als Alternative. Zudem fährt ab Pasing der Linienbus 57 bis Laimer Platz und von dort die U 5.

-------------------------------------------------

Update: 09 Uhr

Sperrung der Stammstrecke in München - S-Bahn zwischen Isartor und Rosenheimerplatz entgleist

Eine S-Bahn entgleiste am Donnerstag, gegen 01.20 Uhr, in einem Stammstrecken-Tunnel zwischen dem Isartorplatz und dem Rosenheimerplatz in München. Dabei wurde das Gleisbett und der Unterbau des Zuges beschädigt.

Bei der betroffenen S3 fuhr das erste Drehgestell des vorderen Triebwagens nach der Weiche regulär zum Gegengleis. Das zweite Drehgestell geriet aus unbekannter Ursache von den Schienen ins Gleisbett. Die S-Bahn war mit einer Geschwindigkeit von rund 15 Km/h unterwegs. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Aus der S-Bahn (Langzug) wurde eine geringe Anzahl Reisender durch den Triebfahrzeugführer bzw. die Feuerwehr zurück auf den Bahnsteig des Haltepunktes Isartorplatz evakuiert, berichtet die Bundespolizei. Da der vordere Wagen der S-Bahn noch teilweise in der Station stand, konnten dort, und aus dem zweiten Wagen, die Reisenden den Zug durch die Türen verlassen.

Im Bereich des Stammstrecken-Tunnels wurden Bauarbeiten an der Oberleitung durchgeführt. Es fand eingeschränkter S-Bahnverkehr statt. Wegen der Bauarbeiten waren bereits mehrere S-Bahnen vom Gleis Richtung Ostbahnhof problemlos auf das Gegengleis (stadteinwärts) umgeleitet worden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverehr aufgenommen.

-----------------------------------------------------------------------

Sperrung auf der Stammstrecke: S-Bahn in Pasing entgleist - Ausfälle und Verspätungen am Donnerstag

Erstmeldung: 23. November

Bei dem Unfall in der Nacht wurden die 15 Fahrgäste in der S-Bahn jedoch nicht verletzt, wie Sprecherinnen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn (DB) laut dpa sagten.

Demnach sprang kurz nach der Ausfahrt am Isartor das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis. Der Zug sollte noch am Morgen geborgen werden. Eine Schätzung zum Schaden sowie weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

