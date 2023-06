Furore wegen Drag-Lesung für Kinder in Münchner Stadtbibliothek: Proteste und Drohungen, aber mehr Sympathisanten

Von: Jonas Hönle

Unter dem Motto „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“ lasen Drag-Künstler in einer Münchner Stadtteilbibliothek Kindern aus Büchern vor. Die geplante Veranstaltung hatte in der bayerischen Politik zu Diskussionen geführt. © Sven Hoppe/dpa

Die Dragqueen Vicky Voyage und der Dragking Eric BigClit haben Kindern in München aus Büchern vorgelesen. Vor der Stadtbibliothek wurde es hitzig.

München ‒ Es war als Veranstaltung für Kinder geplant, doch sie hat die Gemüter der Erwachsenen erhitzt. In einer Münchner Stadtbibliothek haben die Dragqueen Vicky Voyage und der Dragking Eric BigClit Kinder aus Büchern vorgelesen.

Gegen die Lesung haben unter anderem die AfD und Vertreter der Querdenker-Bewegung zum Protest aufgerufen. „Finger weg von unseren Kindern“ hieß es auf Plakaten vor der Bibliothek, andere warnen vor einer Frühsexualisierung, berichtet die dpa.

Zwischendurch verschafften sich sieben Jugendliche der Identitären Bewegung Zutritt zur Bibliothek. Die Lesung fanden sie nicht, sie ist in einem anderen Bereich. Kurz darauf führte die Polizei die Jugendlichen ab.

Proteste und Drohungen wegen Drag-Lesung für Kinder in München

Die Gegner haben seit Wochen Stimmung gegen die Lesung gemacht, neben der AfD auch Vertreter der CSU und Bayerns Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung nach dem Jugendamt gerufen hatte. Und in den sozialen Medien hatte ein Sturm der Entrüstung getobt: Von „Perversen“ war die Rede, gar von „Kinderfressern“.

Direktor der Stadtbibliothek, Arne Ackermann berichtete von Drohungen. „Es ging so weit, dass wir gefragt wurden, ob die Bibliothek kugelsichere Scheiben hat“, sagt er. Vicky Voyage bekam sogar Morddrohungen.

Trans-Autorin Julana Gleisenberg sagt Lesung in München ab

Die Welle an Beschimpfungen wurden der Trans-Autorin Julana Gleisenberg offenbar zu viel. Die 13-Jährige wollte aus ihrem Buch „Julana, endlich ich“ lesen. Doch die Anfeindungen hätten in den vergangenen Tagen so stark zugenommen, dass sie ihre Teilnahme abgesagt habe, teilte die Bibliothek mit.

“Die Hetzkampagne Rechter im Vorfeld der Lesung war entsetzlich und widerlich. Sie hat dazu geführt, dass ein 13-jähriges Mädchen sich nicht öffentlich zeigen konnte,“ sagt Micky Wenngatz, Vorsitzende von München ist bunt!. Dass das in München geschehe, sei alarmierend.

Dragqueen Vicky Voyage und der Dragking Eric BigClit lesen Kindern in Stadtbibliothek aus Büchner vor

Doch die Veranstaltung hatte auch Befürworter. Deren Zahl war mehr als doppelt so hoch, als die der Gegner. Rund 500 junge Menschen, viele bunt geschminkt und kostümiert, erheben ihre Stimmen vor der Bibliothek gegen Hetze und für Diversität und Toleranz - lautstark, aber friedlich, wie die Polizei feststellt.

„Wir haben die Welt heute ein bisschen bunter gemacht, wir stehen für Vielfalt und Toleranz und Diversität“, sagt die Dragqueen Vicky Voyage.

Unter dem Motto „Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“ lesen Dragqueen Vicky Voyage und Drag King Eric BigClit in einer Stadtteilbibliothek Kindern aus Büchern vor. © Sven Hoppe/dpa

Dragking Eric BigClit sieht das genauso. Dass sein Künstlername bei vielen für Aufregung sorgte, kann er nicht verstehen. „Keine Angst vor der Klitoris“, sagt er. Das sei nichts anderes als ein medizinischer Fachbegriff für ein Körperteil. „Sie tut nichts, sie beißt nicht, sie ist einfach nur da.“

„Wir brauchen Vorbilder, die zeigen, dass es okay ist, anders zu sein, das ist die schlichte Botschaft“, sagt Bibliotheksleiter Ackermann.

