Festnahmen nach Drogen-Handel in München ‒ Polizei schnappt dreiköpfige Familie und 60-Jährigen mit Marihuana

Von: Jonas Hönle

Polizei-Ermittlungen in München gegen Familie und Mann wegen Drogen-Handel mit Marihuana. (Symbolbild9 © Hendrik Schmidt/dpa

Ermittlungen in München führten zur Festnahme eines Mannes (60) und einer dreiköpfigen Familie. Die Polizei fand Marihuana und Drogen-Utensilien.

München ‒ Die Polizei München ermittelt gegen eine dreiköpfige Familie und einen 60-jährigen Mann wegen illegalen Drogen-Handel. In beiden Fällen fanden die Beamten Marihuana und Utensilien für den Verkauf bei den Verdächtigen.

Festnahme wegen Drogen-Handel in München - Polizei nimmt 60-Jährigen mit Marihuana fest

Im Rahmen von Ermittlungen ergaben sich am Freitag Hinweise, dass sich in einem Auto in Schwabing Drogen befinden könnte, berichtet die Polizei.

Zivile Beamte beobachteten daraufhin einen 60-jährigen Münchner, der in das Fahrzeug einstieg, und kontrollierten anschließend den Pkw. Dabei fanden sie mehrere Marihuana-Pflanzen.

Zudem fand die Polizei weitere Betäubungsmittel und Gegenstände, welche auf einen Drogen-Handel in nicht geringer Menge schließen ließen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 60-Jährigen stießen Beamte zudem auf einen versteckten Raum, der augenscheinlich zuvor als Aufzuchtanlage benutzt worden war. Zudem entdeckten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie weitere Betäubungsmittel.

Der Verdächtige wurde wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Polizei findet Marihuana und Drogen-Utensilien in Wohnung von Familie

Am Montag durchsuchte die Polizei zudem die Wohnung einer dreiköpfigen Familie in Neuhausen. Durch intensive Ermittlungen der Polizei in Erding erwirkte die Staatsanwaltschaft München einen Durchsuchungsbeschluss.

Alle Verdächtigen – Vater (54 Jahre), Mutter (47 Jahre) und Sohn (23 Jahre) - befanden sich dabei vor Ort.

In der Wohnung fand die Polizei eine nicht geringe Menge Marihuana und mehrere Utensilien, welche den Tatverdacht gegen die drei wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel erhärteten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in den beiden Fällen führt das Kommissariat für Rauschgiftdelikte der Münchner Kriminalpolizei.

München soll Modell-Kommune für die legale Cannabis-Abgabe werden: Dafür setzen sich die Stadtratsfraktionen SPD/Volt und Die Grünen ‒ Rosa Liste in einem Antrag ein.

