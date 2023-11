Drogen-Handel in München: Polizei schnappt Verdächtige bei Deal und durchsucht Wohnung ‒ Haftbefehl erlassen

Die Polizei München ermittelt gegen zwei Verdächtige wegen Drogen-Handel. (Symbolbild) © Christian Charisius

Mehrere Kilogramm Marihuana, Haschisch und Kokain hat die Polizei München in einer Wohnung gefunden. Nach einem Haftbefehl sitzt ein Verdächtiger in der JVA.

München / Moosach ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen zwei Männer wegen Drogen-Handel. Gegen einen Münchner wurde bereits Haftbefehl erlassen, ein Augsburger kam nach einer Anzeige wieder auf freien Fuß.

Polizei München ermittelt wegen Drogen-Handel ‒ Bereits Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Polizisten in Zivil beobachteten am Samstagabend, wie die zwei Verdächtigen vor einem Schnellrestaurant an der Dachauer Straße mit Betäubungsmitteln handelten.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere tausend Euro bei dem 26-jährigen Münchner. Bei dem 24-Jährigen aus Augsburg stellten sie mehrere hundert Gramm Haschisch fest, die er zuvor erworben hatte.

Nachdem die Verdächtigen für die Ermittlung auf die Wache gebracht wurden, erwirkte die Staatsanwaltschaft München eine Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 26-Jährigen.

Dort stellten die Ermittler laut Polizei dann mehrere Kilogramm Marihuana, Haschisch und Kokain sicher.

Marihuana, Haschisch und Kokain in Wohnung gefunden - Münchner in JVA

Gegen den Münchner ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden und er sitzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 24-jährige Verdächtige wurde nach erfolgter Anzeigenerstattung und Wohnungsdurchsuchung von der Dienststelle aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

