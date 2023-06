Bayern soll Widerstand aufgeben ‒ Condrobs fordert Drug Checking und Drogen-Konsumräume

Von: Jonas Hönle

Teilen

Condrobs fordert Drug Checking und Drogen-Konsumräume in Bayern. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Mit Drug Checking und Drogen-Konsumräumen können laut Condrobs Menschenleben in Bayern gerettet und die Suchtmittel-Prävention gestärkt werden.

München ‒ Mit dem sogenannten Drug Checking soll die Drogen-Prävention in Deutschland gestärkt werden. Der Bundestag hat dazu am Freitag ein Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebracht.

Damit sollen Angebote zu Untersuchungen der Inhaltsstoffe von Betäubungsmitteln bundesweit möglich werden. Dafür soll das Verbot von „Substanzanalysen“ durch Personal in Drogen-Konsumräumen im Betäubungsmittelgesetz wegfallen.

Condrobs fordert Drug Checking und Drogen-Konsumräume in Bayern

In einigen Bundesländern, darunter Bayern, kündigt sich jedoch bereits Widerstand an. Condrobs fordert die Staatsregierung daher auf, die Blockadehaltung aufzugeben.

„Auch in Bayern sollte die Politik nicht länger die Realität ignorieren: Drug Checking reduziert den Drogen-Konsum und rettet dadurch Menschenleben. Dieser Beweis wurde in vielen Ländern erbracht. Wir fordern eine klare und eindeutige gesetzliche Entscheidung, um Drug Checking flächendeckend in Deutschland umzusetzen“, so Condrobs-Vorständin Katrin Bahr.

Für das Drug Checking sprechen die einfache Kontaktaufnahme zu Konsumenten, die durch das bestehende Präventions- und Hilfesystem bisher kaum erreichbar sind, sowie Verhinderung von Überdosierungen.

Das Drug Checking ermögliche es Menschen unter strenger Einhaltung der Datenschutzbestimmungen anonym und sicher ihre Substanzen testen lassen, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu minimieren. Diese Option könne Leben retten, so Burkhard Blienert, Bundesbeauftragter für Sucht- und Drogenfragen. Er freue sich, dass der Bundestag nun eine Lösung für die Länder beschlossen hat.

Condrobs fordert auch Drogen-Konsumräume in Bayern

Ein weiteres rotes Tuch in Bayern sind Konsumräume. „Es ist aus unserer Sicht seitens der bayerischen Staatsregierung grob fahrlässig, Drogen-Konsumräume zu verweigern“, so Bahr. Drug Checking und Konsumräume würden gemeinsam für besonders hohen Schutz von Konsumenten sorgen.

„Kein Mensch sollte an den Folgen seiner Erkrankung versterben müssen, wenn unser Hilfesystem dies verhindern könnte. Das bayerische Suchthilfesystem ist zum Glück bisher gut aufgestellt, aber nicht ausreichend,“ erläutert Katrin Bahr „Drug Checking und Drogen-Konsumräume sind wichtige Schritte, um die Leben vieler Menschen zu retten.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.