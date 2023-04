Die Dult-Saison in München startet ‒ Auf der Maidult können Besucher wieder Neuheiten und Nützliches entdecken

Die Maidult 2023 in München startet am 29. April auf dem Mariahilfplatz in der Au. (Archivfoto) © Michael Westermann

In München beginnt die Dult-Saison 2023. Die Maidult auf dem Mariahilfplatz bietet Besuchern Geschäfte, Essenstände, Fahrgeschäfte und Neuheiten...

München / Au ‒ Der Frühling streckt langsam seine Fühler aus und neben Sonne und milden Temperaturen warten vielen Münchner auch sehnsüchtig auf den Start der Dult-Saison. Und die beginnt am Samstag (29. April) mit der Maidult.

Dult-Saison 2023 in München startet ‒ Die Infos zur Maidult 2023 auf dem Mariahilfplatz in der Au

Bis zum 7. Mai bieten 254 Geschäfte ihre Waren auf dem Mariahilfplatz zum Verkauf an. Von Geschirr, verschiedenste Bürsten und Küchenutensilien bis zu Antiquitäten und Büchern - Besucher können sich wieder auch große und kleine Entdeckungen und Neuheiten freuen.

Das Freiluft-Kaufhaus auf dem Mariahilfplatz bietet laut der Stadt München fast alles, was das Herz begehrt, und vieles, von dem man nicht wusste, dass es fehlt.

Aber auch die zahlreichen Essenständen und Fahrgeschäfte, wie der Kettenflieger und die Schiffschaukel, bieten Groß und Klein einen schönen Frühlingstag im Freien.

Die Verkaufszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am Familientag (02. Mai) sind die Preise im Schaustellerteil ermäßigt.

Neuheiten auf der Maidult 2023

Eine Neuheit auf der Dult in der Au ist ein Zauberkünstler, der bei trockenem Wetter im Schaustellerteil auftritt. Zudem sind verschieden Tees, Gewürze, Kräuter und Tinkturen sowie ein alpiner Latschenkiefer-Likör und Sirup neu im Angebot.

Aber auch handgefertigter Schmuck, zum Beispiel aus altem Silberbesteck, ausgefallene Secondhand- und Vintage-Mode, Multifunktionstaschen, Bilderbücher, Postkarten, Linoldrucke, Kunsthandwerk aus Papier, Holz, Glas und Metall – es gibt viel Neues zu entdecken auf der Maidult.

Die Dult-Saison 2023 in München geht am 29. Juli mit der Jakobidult und am 14. Oktober mit der Kirchweihdult weiter.

Endlich ist wieder Dult in der Au. Hier werden alle fündig, die das echte Münchner Lebensgefühl suchen. Auf dem Markt mit viel Flair und Gemütlichkeit kann man nach Herzenslust stöbern und Lieblingsstücke aufspüren, die es woanders kaum gibt.

