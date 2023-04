Baden ohne Anstehen an der Schwimmbad-Kasse ‒ E-Ticket in München nun für alle Hallen- und Freibäder

Von: Jonas Hönle

Schwimmbad-Besucher mit einem E-Ticket müssen in München nicht mehr an der Kasse anstehen. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Mit dem digitalen Ticket für alle Hallen- und Freibäder in München kommen Besucher ohne Anstehen an der Kasse ins Schwimmbad und zur Sauna. Wie es funktioniert...

München ‒ Egal ob die Sonne scheint oder der Regen prasselt, ein Besuch im Schwimmbad ist ein Spaß für Groß und Klein.

In den Hallen und Freibädern in München ist das Baden oder Saunieren nun auch schneller möglich: Mit dem E-Ticket müssen Badegäste nun nicht mehr an der Kasse Schlange stehen.

E-Ticket fürs Schwimmbad in München - Ohne Anstehen an der Kasse in Hallen- und Freibäder sowie zur Sauna

Wir freuen uns, dass wir bei der Digitalisierung unseres Bäderangebots nun den nächsten Schritt umsetzen, der noch mehr Flexibilität für unsere Badegäste bringt! Auch für unsere Hallenbäder sind jetzt Online-Tickets buchbar. Ein Anstehen an der Kasse ist damit nicht mehr nötig.

Ab dem 24. April können Besucher mit dem digitalen Ticket direkt ins Schwimmbad oder zur Sauna. Die Funktion wurde schon 2022 für die Freibäder in München eingeführt.

Und so geht’s: • Auf https://m-baeder-tickets.swm.de gehen • Mit dem bestehenden M-Login anmelden oder M-Login-Konto anlegen • E-Ticketbestellung mit M-Login Kundenkonto oder als Gast • Mit Kundenkonto sind Storno und Umbuchung durch den Kunden selbst möglich • Auch ermäßigte Tarife und Freikarten können dort gelöst werden – das bedeutet schnellen Eintritt für die ganze Familie • QR-Code auf dem Handy im Wallet abspeichern oder auf Papier ausgedruckt mitbringen • Im Hallenbad: QR-Code des E-Tickets am E-Ticket-Wechselautomaten einscannen – dort bekommt man die Karte, die zum Eintritt berechtigt und den Spind sperrt • Im Freibad: den QR-Code direkt am Drehkreuz einscannen und ins Bad gehen

Die Bezahlung ist wahlweise per Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay oder SEPA-Lastschrift möglich. Die Anmeldung zum Webshop erfolgt über den M-Login oder als Gast.



Die Freibäder in München haben in der Sommer-Saison 2023 länger geöffnet. Neben Kindern und Jugendlichen hat dann auch eine weitere Gruppe freien Eintritt.

