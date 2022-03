Edurino aus Berg am Laim bekommt Förderung in Millionenhöhe

Von: Roman Wintz

Teilen

Verschiedene Investoren glauben an die innovative Idee des Startups Edurino. Sie haben dem Newcomer viel Geld zukommen lassen. © Edurino

Eine Gesamtinvestition von 3,35 Millionen in das Unternehmen Edurino verschafft dem Team aus Berg am Laim ganz neue Möglichkeiten. Konkrete Pläne sind bereits vorhanden.

Und plötzlich Millionär. Das Berg am Laimer Startup Edurino entwickelt gemeinsam mit Pädagogen, Grundschullehrern und weiteren Experten pädagogische Lernspiele. Seit der Pandemie sollte allen bewusst sein, dass es digitale Lernkonzepte im Bildungssystem braucht. Ziel von Edurino ist es, Vorschulkinder verantwortungsbewusst an digitales Lernen heranzuführen, indem haptische und digitale Spiel- und Lernwelten verschmelzen. Der Weg von der Idee bis zur Umsetzung ist dabei oft holprig, da die finanziellen Mittel für ein neu gegründetes Unternehmen zunächst überschaubar sind – die Startnext-Kampagne von Edurino belief sich auf rund 40.000 Euro von 500 Unterstützern. Durch das innovative Konzept gelang es dem Team jedoch, verschiedene Investoren zu überzeugen und nun mit einer Summe von 3,35 Millionen Euro kalkulieren zu können.

„Wir sind damit hochzufrieden. Es freut mich, unsere Bereiche dadurch noch weiter ausbauen zu können“, so die Mitgründerin Irene Klemm. Für das Unternehmen stünden zwei große Punkte auf der Agenda: Zum einen können durch die Finanzspritze mehr Produkte entwickelt werden. So solle es laut Klemm viele weitere Figuren mit entsprechenden Lernwelten geben. „Damit einher geht auch, dass wir unser Team weiter ausbauen, wie beispielsweise die Bereiche Tech oder Marketing.“ Zum anderen wolle das Unternehmen in den sogenannten „Retail“ gehen, also in den Einzelhandel. „Das ist für uns ein großer Schritt mit viel Vorbereitung und dafür werden wir das Geld auch nutzen“, erläutert Irene Klemm.



Bleibt immer noch die Frage, welche Schritte nötig sind, um einen solchen Betrag zu erhalten. „Im letzten Jahr – kurz nach der Gründung – haben wir ja auch Business Angels bei uns aufgenommen. Das sind Investoren, die Unternehmen in der Anfangsphase strategisch und operativ unterstützen. Viele haben, glaub ich, auch erkannt, dass Edurino eine Innovation auf dem Markt ist“, führt Klemm weiter aus. Zudem sei das Team aktiv auf die Suche nach Investoren gegangen, im Gegenzug seien diese aber auch auf das Unternehmen zugekommen. „Jens Begemann, Gründer des Spielesoftwareunternehmens Wooga, hat uns zum Beispiel von Anfang an unterstützt. Neu dabei sind jetzt unter anderem Verena Pausder, Expertin für Digitale Bildung und Gründerin, oder die Brüder Fabian und Ferry Heilemann, Gründer der Gutschein-Plattform DailyDeal. Auch internationale Investoren konnte Edurino bereits für sich gewinnen.



Ganz abgesehen von einer großen Summer Geld geht es auch darum, das Produkt an den Mann beziehungsweise an das Kind zu bringen. Dieser Schritt erfolgt durch verschiedene Kooperationen wie beispielsweise mit dem Kindergarten Elly & Stoffl oder das Kinderzimmer in Oberföhring. „Wir wollen auf jeden Fall auch die Grundschüler erreichen und in manchen Klassenzimmern wird Edurino bereits verwendet“, erzählt die Mitgründerin. Ziel in naher Zukunft sei es laut Klemm, digitale Bildung im Vorschulbereich neu zu denken, einen allumfassenden „Lehrplan“ anzubieten. „Das betrifft klassische Schulkompetenzen wie Lesen und Schreiben oder Zahlen und Mengen, aber darüber hinaus auch Kompetenzen des 21. Jahrhunderts – also die Kinder vorbereiten auf eine immer digitaler werdende Welt“, so Klemm weiter. Auch Schüler mit Lernschwäche beziehungsweise Behinderung sollen sich in Zukunft mit Edurino beschäftigen können. „Grundlegend ist natürlich, mit den Kindern und Eltern in den Austausch zu gehen. Das ist für uns als Unternehmen wichtig für die weitere Planung.“

Roman Wintz

Weitere Nachrichten finden Sie auch in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.