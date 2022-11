EHC Red Bull München vor dem CHL-Achtelfinale gegen den EV Zug: Offene Rechnungen & Ticketaktion

Von: Marco Litzlbauer

München freut sich auf das CHL-Achtelfinale gegen den Schweizer Meister EV Zug. © Red Bull Munich City Press

Am Dienstag, 15. November 2022, trifft der EHC Red Bull München auf den EV Zug - amtierender Meister der Schweiz. Alle Infos zum Heimspiel in München...

München: Am Dienstag, 15. November, ist es soweit: Der EHC Red Bull München empfängt den EV Zug in der Champions Hockey League (CHL). Es trifft also der aktuelle Tabellenführer der DEL auf den amtierenden Meister aus der Schweiz. Wenn das kein Top-Spiel ist...

Trainer Don Jackson hatte den Red Bulls bis Samstag freigegeben. Die Spieler sollten nach dem intensiven Programm der vergangenen Wochen ihre Akkus aufladen können. Am Sonntag standen aber Vertreter beider Vereine den Pressevertretern Rede und Antwort.

+++ Verlosung: Tickets fürs CHL-Achtelfinale gegen den EV Zug und fürs DEL-Derby gegen Augsburg +++

EHC Red Bull München gegen den EV Zug: Schweizer wollen „offene Rechnung“ begleichen

Reto Kläy, Sportchef der Schweizer, gab auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Clubs zu, spontan „Nicht schon wieder diese Münchner“ nach der Auslosung gerufen zu haben. Er sprach von einer Art Hass-Liebe. Neben dem Eis sei man mittlerweile fast schon gut befreundet, auf dem Eis will man aber die offene Rechnung begleichen, da man in den letzten beiden Duellen in der CHL jeweils gegen die Münchner ausgeschieden ist.

Auch Zug-Spieler Sven Leuenberger sprach von einer offenen Rechnung. „Wir freuen uns auf diese Competition und hoffentlich können wir diesmal gewinnen.“

EHC Red Bull München gegen den EV Zug: Bisher konnte nie das Heimteam gewinnen

Kurios: Bei den insgesamt vier CHL-Begegnungen gegeneinander - die ersten beiden 2018 ebenfalls im CHL-Achtelfinale - haben beide Teams je zwei Siege auf der Haben-Seite. Insgesamt hatten aber immer die Münchner das bessere Torverhältnis.

Entsprechend gewarnt sind die Münchner und entsprechend lobend dann auch die Worte des Münchner Managers Christian Winkler in Richtung des Gegners: Es sei „mit die schwerste Mannschaft im Lostopf“ gewesen. „Es werden zwei vorgezogene Finalspiele, da zwei Top-Mannschaften in Topform aufeinander treffen werden.

Weiterer kurioser Fakt aus den CHL-Duellen der beiden Teams: Bisher konnte nie das Heimteam gewinnen. Das wollen die Münchner am Dienstag ändern.

EHC Red Bull München gegen den EV Zug: 2 für 1 Ticketaktion für das Heimspiel am Dienstag

Die Münchner Fans dürfen sich nicht nur über das erste Spiel der K.O.-Runde freuen, der Verein lockt auch mit einem Schmankerl: Zwei Tickets kaufen und nur eins bezahlen – egal ob Sitz- oder Stehplatz, Haupttribüne oder Gegengerade.

Das Rückspiel in der Schweiz findet übrigens dann am Mittwoch, 23. November 2022 um 19.45 Uhr statt.

Außerdem verlost Hallo München 3x2 Tickets fürs CHL-Heimspiel gegen den EV Zug.

